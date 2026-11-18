دادگاه کیفری کرخ در بغداد، شش تبعه فرانسوی را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش به حبس ابد محکوم کرد. با صدور این احکام، شمار شهروندان فرانسوی محکوم‌شده در این پرونده در عراق به ۱۶ نفر افزایش یافته است.

به گزارش کردپرس، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد دادگاه کیفری کرخ در بغداد، شش شهروند فرانسوی را به اتهام عضویت در سازمان تروریستی داعش به مجازات حبس ابد محکوم کرده است.

بر اساس اعلام این شورا، وکلای مدافع متهمان و نماینده سفارت فرانسه در عراق در جریان رسیدگی قضایی به این پرونده حضور داشته‌اند.

شورای عالی قضایی عراق همچنین اعلام کرد با احتساب این شش نفر، شمار اتباع فرانسوی محکوم‌شده در پرونده‌های مرتبط با عضویت در داعش در عراق به ۱۶ نفر رسیده است.

این افراد پس از حمله نیروهای احمد شرع به مناطق تحت کنترل نیروهای کُرد در کردستان سوریە، از زندان‌های این منطقه به عراق منتقل و تحویل مقامات عراقی شده بودند.

احکام صادرشده علیه این افراد بر اساس قانون مبارزه با تروریسم عراق، مصوب سال ۲۰۰۵، و قانون مجازات این کشور صادر شده است.