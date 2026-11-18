نخست‌وزیر عراق گفت که به دلیل نرسیدن اعضای شورای استان نینوا به توافق درباره منصب فرماندار سنجار، خود شخصا یک چهره مستقل را برای این سمت انتخاب خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در دیدار با نمایندگان استان نینوا اعلام کرد که شخصا یک چهره مستقل را برای تصدی منصب فرمانداری شهرستان سنجار انتخاب خواهد کرد.

دو تن از شرکت‌کنندگان در این نشست که روز دوشنبه ۱۶ نوامبر در بغداد برگزار شد، این خبر را در گفت‌وگو با شبکه رووداو تأیید کردند.

محمد کاکایی، عضو شورای استان نینوا و یکی از حاضران در این نشست، به شبکه رسانه‌ای رووداو گفت که نخست‌وزیر عراق به آن‌ها اعلام کرده است که به دلیل نرسیدن اعضا به توافق درباره منصب فرماندار سنجار، خود شخصا یک چهره مستقل را برای این سمت انتخاب خواهد کرد.

مهلت نامزدی برای تصدی منصب فرمانداری سنجار در ۲۲ اکتبر گذشته به پایان رسید و ۱۰ نفر برای این سمت نامزد شدند؛ منصبی که از سال ۲۰۱۷ تاکنون به‌صورت سرپرستی اداره می‌شود.

از سوی دیگر، خالد سیدو، نماینده پارلمان عراق از شهرستان سنجار، به شبکه رووداو گفت که سخنان نخست‌وزیر درباره منصب فرماندار سنجار تنها ۱۰ ثانیه طول کشید.

وی افزود که الزیدی گفته است: در توافق بر سر این منصب تأخیر کرده‌اید و من نیاز دارم که سنجار فرماندار داشته باشد؛ خودم یک چهره مستقل را پیدا و او را برای این سمت منصوب خواهم کرد.

به گفته خالد سیدو، اشاره علی فالح الزیدی به این موضوع، پیامی برای اعمال فشار بر اعضای شورای استان به‌منظور تعیین تکلیف منصب فرماندار سنجار بوده است؛ چراکه این سمت تشریفات و مراحل قانونی خاص خود را دارد.

بر اساس قانون استانداری‌های عراق، انتخاب فرماندار باید از طریق رأی‌گیری در شورای استان انجام شود و دولت فدرال اختیار انتصاب مستقیم او را ندارد.

منبع: میدل ایست نیوز