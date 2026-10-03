آغاز مذاکرات عراق و ترکیه برای توافق همکاری در حوزه نفت، گاز و انرژی
به گزارش کردپرس، عراق و ترکیه مذاکرات خود درباره توافق چارچوبی همکاری در حوزههای نفت، گاز و انرژی را در نشستی گسترده در آنکارا، پایتخت ترکیه، آغاز کردند.
این نشست به ریاست باسم محمد خضیر العبادی، وزیر نفت عراق، و آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، برگزار شد.
بر اساس بیانیه وزارت نفت عراق، در این نشست نقشه راه پیشنهادی برای تقویت همکاریهای دوجانبه در زمینه توسعه زیرساختهای بخش نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و تجارت نفت، گاز و انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین راهکارهای توسعه چارچوبهای همکاری و هماهنگی مشترک با هدف تأمین منافع مشترک دو کشور مطرح شد.
وزارت نفت عراق اعلام کرد نشست افتتاحیه با هدف آغاز مذاکرات درباره توافق چارچوبی میان جمهوری عراق و جمهوری ترکیه برگزار شده و هدف از این توافق، ایجاد مبانی همکاری مشترک و گسترش زمینههای همکاری در بخشهای نفت، گاز و انرژی است.
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