آغاز مذاکرات عراق و ترکیه برای توافق همکاری در حوزه نفت، گاز و انرژی

مذاکرات عراق و ترکیه برای تدوین یک توافق چارچوبی با هدف گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های نفت، گاز و انرژی، در آنکارا آغاز شد.

به گزارش کردپرس، عراق و ترکیه مذاکرات خود درباره توافق چارچوبی همکاری در حوزه‌های نفت، گاز و انرژی را در نشستی گسترده در آنکارا، پایتخت ترکیه، آغاز کردند.

این نشست به ریاست باسم محمد خضیر العبادی، وزیر نفت عراق، و آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، برگزار شد.

بر اساس بیانیه وزارت نفت عراق، در این نشست نقشه راه پیشنهادی برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه توسعه زیرساخت‌های بخش نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و تجارت نفت، گاز و انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین راهکارهای توسعه چارچوب‌های همکاری و هماهنگی مشترک با هدف تأمین منافع مشترک دو کشور مطرح شد.

وزارت نفت عراق اعلام کرد نشست افتتاحیه با هدف آغاز مذاکرات درباره توافق چارچوبی میان جمهوری عراق و جمهوری ترکیه برگزار شده و هدف از این توافق، ایجاد مبانی همکاری مشترک و گسترش زمینه‌های همکاری در بخش‌های نفت، گاز و انرژی است.