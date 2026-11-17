ابوطالب سعیدی، از فرماندهان کتائب حزب‌الله عراق، با رد گزارش‌های منتشرشده درباره فعالیت پالایشگاه‌های غیرقانونی نفت در منطقه جرف‌النصر، کمیته تحقیق به ریاست علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، را به جعل واقعیت‌ها متهم کرد و گفت این گروه قصد درگیری با نیروهای امنیتی عراق را ندارد.

بە گزارش کردپرس ابوطالب سعیدی، از فرماندهان کتائب حزب‌الله، در یک نشست خبری در منطقه جرف‌النصر (جرف‌الصخر سابق) اظهار داشت که این گروه تمایلی به جنگ با نیروهای امنیتی عراق ندارد و وقوع چنین درگیری‌ای را سناریویی دور از واقعیت دانست.

سعیدی همچنین تأکید کرد که کتائب حزب‌الله در هیچ‌یک از مناصب و سمت‌های فرایند سیاسی عراق مشارکت نداشته است.

وی در واکنش به اظهارات دولت عراق درباره بازدید کمیته تحقیق از منطقه و گزارش‌های مربوط به محل پالایش نفت، این مواضع را تحریک‌آمیز توصیف کرد و مدعی شد کمیته تحت ریاست علی زیدی واقعیت‌ها را تحریف کرده است.

این فرمانده کتائب حزب‌الله با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره پالایشگاه‌های نفتی در منطقه گفت آنچه در این گزارش‌ها مطرح شده، تأسیساتی ابتدایی و متروکه است که در زمان بحران مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود پالایشگاه‌هایی که دولت به آنها اشاره کرده، حدود پنج کیلومتر با سه خط لوله نفت فاصله دارند و تمامی مناطق جرف‌النصر برای بازدید اعضای کمیته باز بوده و هیچ محدودیتی برای تردد و تحرک آنها اعمال نشده است.

سعیدی همچنین مدعی شد این تأسیسات در دوره‌های بحرانی برای استخراج گاز از نفت خام مورد استفاده قرار گرفته‌اند و کتائب حزب‌الله نفت خام خریداری می‌کند و با فرآوری آن، گاز مورد نیاز برای راه‌اندازی ژنراتورهای برق و تجهیزات سنگین خود را تأمین می‌کند.

این فرمانده کتائب حزب‌الله در پایان، موضوع مطرح‌شده درباره پالایشگاه‌های نفتی جرف‌النصر را دارای ابعاد سیاسی دانست.