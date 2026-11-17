سازمان رسانه و ارتباطات عراق از اتخاذ تصمیمی برای مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام با هدف حفاظت از امنیت ملی و مقابله با محتوای مغایر با قوانین، بر اساس دستور نخست‌وزیر این کشور خبر داد.

به گزارش کردپرس، سازمان رسانه و ارتباطات عراق اعلام کرد پیام‌رسان تلگرام به دستور نخست‌وزیر این کشور با هدف حفاظت از امنیت ملی و مقابله با محتوای مغایر با قوانین مسدود شده است.

این سازمان گزارش داد که هدف از این اقدام، ملزم کردن شرکت تلگرام به بازبینی محتوای عراقی منتشرشده از طریق این اپلیکیشن و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌هاست.