سخنگوی دولت عراق از گسترش عملیات مقابله با قاچاق نفت خبر داد

حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، از گسترش اقدامات این کشور برای مقابله با قاچاق نفت از منطقه جرف‌الصخر تا بصره خبر داد و اعلام کرد که به‌زودی نیروهایی نیز برای جلوگیری از قاچاق نفت به اقلیم کردستان اعزام خواهند شد.

بە گزارش کردپرس حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، با تشریح اقدامات دولت برای مقابله با قاچاق نفت اعلام کرد که دامنه پیگیری‌ها و عملیات جلوگیری از قاچاق نفت به منطقه جرف‌الصخر محدود نمی‌شود و از زاخو در شمال عراق تا بصره در جنوب این کشور را در بر می‌گیرد.

وی در این باره تأکید کرد که اقدامات دولت عراق برای مقابله با قاچاق نفت در مناطق مختلف کشور دنبال می‌شود و اقلیم کردستان نیز از این برنامه مستثنا نیست.

سخنگوی دولت عراق همچنین با اشاره به نحوه تعامل بغداد با اقلیم کردستان اظهار داشت: دولت مطابق قانون اساسی با اقلیم کردستان تعامل می‌کند و اختیارات اقلیم نیز در همین چارچوب مشخص شده است.

عبودی در ادامه از اعزام نیروهایی به اقلیم کردستان در آینده نزدیک خبر داد و هدف از این اقدام را جلوگیری از قاچاق نفت عنوان کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع مدیریت منابع نفتی، صادرات نفت و اختیارات دولت فدرال و اقلیم کردستان از جمله مسائل مهم و مورد اختلاف میان بغداد و اربیل به شمار می‌رود.