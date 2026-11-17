مسرور بارزانی: اقلیم کردستان تجزیه نخواهد شد؛ برخی جریانها نمیخواهند اقلیم قدرتمند باشد
به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی روز سهشنبه در مراسم کلنگزنی پروژه گردشگری موونپیک ـ گومهسپان در اربیل، اظهار داشت: برخی جریانها در برابر تلاشهای ما مانعتراشی میکنند و نمیخواهند اقلیم کردستان قدرتمند باشد.
وی با اشاره به مواضع متناقض برخی جریانها درباره فعالیت پارلمان اقلیم کردستان گفت: برخی پیشتر خواستار ازسرگیری فعالیت پارلمان بودند، اما اکنون علیه ازسرگیری فعالیت آن شکایت ثبت کردهاند.
نخستوزیر اقلیم کردستان تأکید کرد: ما با تمام توان خود برای حفاظت از موجودیت اقلیم کردستان تلاش میکنیم و این منطقه تجزیه نخواهد شد.
مسرور بارزانی همچنین با ابراز خرسندی از مواضع مردم سلیمانیه در برابر آنچه وی «کارزار علیه اقلیم کردستان» توصیف کرد، گفت: بسیار خرسندم که میبینم مردم وفادار و دوستداشتنی سلیمانیه در برابر این کارزار موضع گرفته و صدای خود را بلند کردهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا همهچیز از اختیار دولت اقلیم کردستان خارج شود.
دیدگاه کاربران