کردپرس
دومین جشنواره گردشگری کودک در کرمانشاه برگزار می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۲:۳۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دومین جشنواره گردشگری کودک در کرمانشاه برگزار می‌شود

سرویس کرمانشاه _ دومین جشنواره گردشگری کودک در استان کرمانشاه همزمان با هفته گردشگری برگزار می‌شود

به گزارش کردپرس؛ این جشنواره به همت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه و با همکاری میز گردشگری کودک و نوجوان استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

این جشنواره در روزهای ۱۱و ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و ساعت بازدید ۹ الی ۱۴ است.

 مکان برگزاری این جشنواره در تکیه معاون الملک می‌باشد و  ورود برای عموم آزاد است.

مدیریت و برنامه ربزی میز گردشگری کودک و نوجوان استان کرمانشاه بر عهده عبدالله مرادی روزنامه نگار برجسته کرمانشاهی و مدیر مسئول نشریه کودک ویلکان است.

 

 

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