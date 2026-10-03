به گزارش کردپرس؛ این جشنواره به همت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه و با همکاری میز گردشگری کودک و نوجوان استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

این جشنواره در روزهای ۱۱و ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و ساعت بازدید ۹ الی ۱۴ است.

مکان برگزاری این جشنواره در تکیه معاون الملک می‌باشد و ورود برای عموم آزاد است.

مدیریت و برنامه ربزی میز گردشگری کودک و نوجوان استان کرمانشاه بر عهده عبدالله مرادی روزنامه نگار برجسته کرمانشاهی و مدیر مسئول نشریه کودک ویلکان است.