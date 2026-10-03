خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۲:۳۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
دومین جشنواره گردشگری کودک در کرمانشاه برگزار میشود
سرویس کرمانشاه _ دومین جشنواره گردشگری کودک در استان کرمانشاه همزمان با هفته گردشگری برگزار میشود
به گزارش کردپرس؛ این جشنواره به همت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه و با همکاری میز گردشگری کودک و نوجوان استان کرمانشاه برگزار میشود.
این جشنواره در روزهای ۱۱و ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود و ساعت بازدید ۹ الی ۱۴ است.
مکان برگزاری این جشنواره در تکیه معاون الملک میباشد و ورود برای عموم آزاد است.
مدیریت و برنامه ربزی میز گردشگری کودک و نوجوان استان کرمانشاه بر عهده عبدالله مرادی روزنامه نگار برجسته کرمانشاهی و مدیر مسئول نشریه کودک ویلکان است.
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