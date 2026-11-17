چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق اعلام کرد پس از نشست رسمی خود با حضور نخست‌وزیر عراق، میزبان هیئتی از سلیمانیه متشکل از نزار آمیدی، بافل طالبانی و شاسوار عبدالواحد بوده و در این دیدار درباره مسائل جاری عراق و تقویت ثبات سیاسی گفت‌وگو شده است.

به گزارش کردپرس، چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه عراق در بیانیه‌ای جزئیات نشست اخیر خود را منتشر کرد و از بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق و منطقه با حضور علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، خبر داد.

بر اساس این بیانیه، در نشست چارچوب هماهنگی، موضوع بودجه عمومی عراق، راهکارهای تقویت ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای این مرحله و همچنین سازوکارهای توسعه عملکرد کمیته‌های داخلی این چارچوب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چارچوب هماهنگی همچنین اعلام کرد پس از پایان نشست رسمی، میزبان هیئتی از استان سلیمانیه متشکل از نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان و شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، بوده است.

در این دیدار، طرفین درباره مسائل ملی و تحولات جاری عراق تبادل نظر کردند و بر اهمیت تداوم گفت‌وگو و تفاهم مشترک با هدف تقویت ثبات سیاسی و تأمین منافع شهروندان عراق تأکید کردند.