سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در تشریح دیدار رؤسای جمهور دو کشور اعلام کرد؛

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیدار رؤسای جمهور ایران و عراق در حاشیه نشست آنتالیا در ترکیه، اعلام کرد که در این دیدار موضوعات مشترک دو کشور از جمله امنیت مرزها، روابط اقتصادی و تجاری و تداوم مناسبات دوستانه تهران و بغداد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

به گزارش کردپرس، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره نتایج دیدار ۱۱ نوامبر رؤسای جمهور ایران و عراق در حاشیه نشست آنتالیا و تأثیر آن بر آینده روابط دوجانبه، گفت: در هرگونه تماس و گفت‌وگوی میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق، موضوعات مرتبط با منافع و نگرانی‌های مشترک دو کشور مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی افزود: در دیدار اخیر نیز موضوعاتی همچون امنیت مرزهای مشترک، روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و تداوم مناسبات دوستانه میان دو ملت بزرگ ایران و عراق بررسی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به فشارهای آمریکا و برخی طرف‌های دیگر بر دولت عراق، اظهار داشت: رهبران دو کشور به‌خوبی از تاریخچه روابط دوجانبه آگاه هستند و این واقعیت را می‌دانند که ایران و عراق همسایگان دائمی یکدیگر خواهند بود.

وی تأکید کرد که دوستی میان همسایگان دائمی، به‌ویژه در شرایط کنونی و با وجود فشارهای خارجی، باید بیش از پیش خود را نشان دهد.

این اظهارات در پاسخ به پرسشی درباره فشارهای آمریکا بر دولت عراق برای محدود کردن مرزهای مشترک با ایران و همچنین تداوم فعالیت فرودگاه نجف با وجود مهلت یک‌ماهه اعلام‌شده، مطرح شد.