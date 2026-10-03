فواد حسین: عراق آماده میانجیگری میان امریکا و ایران است

وزیر خارجه عراق با اشاره به پیامدهای احتمالی ازسرگیری جنگ میان امریکا و ایران بر اقتصاد و امنیت عراق، اعلام کرد که بغداد آماده است میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند.

به گزارش کردپرس، فواد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به پیامدهای احتمالی ازسرگیری جنگ میان امریکا و ایران بر اقتصاد و امنیت عراق، اعلام کرد بغداد آماده است میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند.

فواد حسین در گفت‌وگویی با رادیو اروپای آزاد در واشنگتن گفت: من بر این باورم که هر جنگی باید پایان یابد و وقتی از پایان جنگ صحبت میکنیم، این به معنای بازگشت به دیپلماسی است. در واقع، دیپلماسی باید مسیر درست برای حل این مشکل باشد.

وی تاکید کرد: درگیری کنونی در خلیج (فارس)، یعنی جنگ میان امریکا و ایران، باید پایان یابد و ما هیچ جایگزینی جز کانال‌های دیپلماتیک نداریم.

وزیر خارجه عراق در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی خود از گسترش درگیری میان امریکا و ایران به منطقه گفت: این درگیری عملا گسترده تر شده است. این فقط درگیری میان امریکا و ایران نیست. عراق آسیب زیادی دیده و در واقع قربانی این درگیری شده است.

فواد حسین افزود: از نظر اقتصادی نیز به دلیل بسته شدن تنگه هرمز برای مدتی، آسیب دیدیم و نتوانستیم نفت خود را صادر کنیم. در حال حاضر صادرات را انجام میدهیم، اما همچنان درباره آنچه در اطراف تنگه هرمز رخ میدهد، نگران هستیم.

وی همچنین گفت عراق چندین بار از سوی کشورهای درگیر در این مناقشه هدف حمله قرار گرفته است و ابراز امیدواری کرد این درگیری پایان یابد و صلح در منطقه برقرار شود.

وزیر خارجه عراق با اشاره به رایزنی‌های مستمر خود با طرفهای ایرانی و امریکایی و دیگر کشورها گفت: عراق همه این کشورها را تشویق میکند به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق مذاکره حل کنند. هنگامی که در نیویورک و در جریان نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل بودیم، دوری از گفت وگوها میان طرف ایرانی و امریکایی برگزار شد و ما از این مذاکرات بسیار خوشحال بودیم، اما متاسفانه بار دیگر به توافق نرسیدند.

فواد حسین درباره آمادگی بغداد برای میانجیگری مستقیم میان واشنگتن و تهران نیز گفت: برای میانجیگری میان دو طرف، آنها باید چنین درخواستی داشته باشند و این ایده را با شما مطرح کنند. در هر صورت، اگر با ما تماس گرفته شود، آماده هستیم.

وی افزود: فکر می‌کنم عراق در موقعیت بسیار مناسبی برای ترتیب دادن نشست میان دو طرف قرار دارد، اما پیش از هر چیز لازم است هر دو طرف به ما نزدیک شوند.

ایران و امریکا مشکلات خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند

وزیر خارجه عراق درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، مبنی بر اینکه پیشنهادهای اخیر ایران کافی نیست، گفت: نمیخواهم در سیاست خارجی امریکا و ایران دخالت کنم، اما آنچه میخواهیم این است که دو کشور با یکدیگر دیدار کنند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل و فصل کنند.

فواد حسین در واکنش به احتمال ازسرگیری عملیات نظامی نیز گفت: فکر میکنم این نوع مشکلات از طریق اقدامات نظامی حل نخواهد شد. ما از ایده جنگ حمایت نمیکنیم و نمیخواهیم بخشی از جنگ باشیم.

وی با اشاره به تجربه عراق از جنگهای گذشته افزود: ما عراقی‌ها از جنگ‌ها بسیار رنج برده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی در جنگ بود و در نتیجه این جنگ‌ها، زیرساخت‌های عراق ویران شد و هزاران عراقی کشته شدند.

مخالف جنگ هستیم و علاقه‌ای به جنگیدن نداریم

وی ادامه داد: می‌توان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شدند و با فرهنگ جنگ آموزش دیدند. به همین دلیل، ما اساسا مخالف جنگ هستیم و علاقه‌ای به جنگیدن نداریم. البته می‌خواهیم از کشورمان در برابر جنگ محافظت کنیم. به همین دلیل نمی‌خواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم و بار دیگر تاکید میکنیم که مناقشه‌ها باید از طریق مذاکره حل شوند، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.

فواد حسین درباره وضعیت تنگه هرمز و آینده صادرات نفت عراق گفت: حدود دو یا سه هفته است که توانسته ایم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خوشحالیم. اما در حقیقت، اگر جنگ دوباره آغاز شود، نگران هستیم؛ زیرا تنگه هرمز شاهد عملیات نظامی گسترده خواهد بود که می‌تواند مانع صادرات نفت ما شود و این مساله مشکل بزرگی ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد عراق تا حد زیادی به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، به معنای کاهش درآمد کشور خواهد بود و این مساله برای ما مشکل بزرگی ایجاد می‌کند.

وزیر خارجه عراق درباره پایان ماموریت نظامی امریکا در این کشور و آنچه آن را لحظه‌ای تاریخی خواند، گفت این تحول فصل جدید در وضعیت سیاسی ما است چرا که نیروهای امریکایی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در عراق حضور داشتند و پس از خروج، به دلیل حملات تروریستی و فعالیت گروه‌های مسلح، بار دیگر به عراق بازگشتند.

قدردانی عراق از امریکا

وی ادامه داد: البته فقط امریکایی‌ها نبودند بسیاری از متحدان نیز برای مبارزه با سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند. ما با یکدیگر همکاری و مبارزه کردیم. در درجه نخست، از مردم امریکا، دولت امریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند، سپاسگزاریم. ما با یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم.

فواد حسین این دوره را بخشی مهم از تاریخ عراق دانست و گفت: اکنون آنها از عراق خارج شدند. این به معنای آن نیست که سیاست یا روابط ما متفاوت خواهد شد. ما روابط خود با امریکا را در حوزه‌های دیگری از جمله اقتصاد، انرژی و سیاست تقویت خواهیم کرد. همچنین قصد داریم مذاکراتی را با طرف امریکایی آغاز کنیم تا بتوانیم به یک توافق امنیتی دوجانبه دست یابیم.

وی افزود: این یک فصل جدید در حاکمیت عراق و همچنین فصل جدیدی در روابط ما با امریکا است.

تداوم گفت‌وگو با گروه‌های مسلح

وزیر خارجه عراق در پاسخ به پرسشی درباره توانایی بغداد برای جلوگیری از کشیده شدن گروه‌های مسلح به یک جنگ منطقه‌ای دیگر گفت: در حال حاضر مذاکراتی میان نخست وزیر علی الزیدی و این گروهها در جریان است و ما با گروههای مسلح مختلف به تفاهم خوبی رسیدیم.

آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت خواهند کرد. دو گروه دیگر هنوز چنین موضعی را اعلام نکردند و امیدواریم بتوانیم این مساله را از طریق گفت‌وگو با رهبران این گروه‌ها حل کنیم.