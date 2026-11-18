نواقص فرآیند توزین و توزیع کود شیمیایی در کردستان باید رفع شود
به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در جریان این بازدید میدانی که با همراهی مدیرکل جهاد کشاورزی استان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان انجام شد، اظهار کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی، به ویژه کود شیمیایی، از موضوعات مهم در حمایت از کشاورزان و افزایش بهره وری بخش کشاورزی است.
وی افزود: در این بازدید، میزان ذخایر کود، وضعیت نگهداری و انبارداری، کیفیت شرایط انبار، فرآیند توزین و نحوه توزیع نهاده ها مورد بررسی قرار گرفت.
بازرس کل کردستان با تأکید بر ضرورت تأمین به موقع و کافی نهاده های کشاورزی، رعایت ضوابط قانونی و استانداردهای مربوط به نگهداری و توزیع را ضروری دانست و بر استمرار نظارت ها برای رفع دغدغه های کشاورزان تأکید کرد.
حیدری با اشاره به نواقص مشاهده شده در بخش توزین و توزیع کود شیمیایی، گفت: تذکرات و راهنمایی های نظارتی لازم به مسئولان مربوطه ارائه شده است تا در راستای اصلاح فرآیندها و رفع کاستی ها اقدام کنند.
وی همچنین از تداوم بازدیدهای سرزده و میدانی بازرسی کل استان، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و موضوعات مرتبط با معیشت مردم خبر داد و از شهروندان خواست با گزارش تخلفات، نارسایی ها و سوءجریان های احتمالی، دستگاه نظارتی را در مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری یاری کنند.
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