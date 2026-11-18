بازرس کل کردستان:

سرویس کردستان - بازرس کل استان کردستان گفت: در بازدید سرزده از انبار مرکزی کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نواقصی در فرآیند توزین و توزیع کود مشاهده شد که در همین راستا تذکرات و توصیه های نظارتی لازم به مسئولان مربوطه ارائه شد.

به گزارش کرد پرس، محمدامین حیدری در جریان این بازدید میدانی که با همراهی مدیرکل جهاد کشاورزی استان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان انجام شد، اظهار کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع نهاده های کشاورزی، به ویژه کود شیمیایی، از موضوعات مهم در حمایت از کشاورزان و افزایش بهره وری بخش کشاورزی است.

وی افزود: در این بازدید، میزان ذخایر کود، وضعیت نگهداری و انبارداری، کیفیت شرایط انبار، فرآیند توزین و نحوه توزیع نهاده ها مورد بررسی قرار گرفت.

بازرس کل کردستان با تأکید بر ضرورت تأمین به موقع و کافی نهاده های کشاورزی، رعایت ضوابط قانونی و استانداردهای مربوط به نگهداری و توزیع را ضروری دانست و بر استمرار نظارت ها برای رفع دغدغه های کشاورزان تأکید کرد.

حیدری با اشاره به نواقص مشاهده شده در بخش توزین و توزیع کود شیمیایی، گفت: تذکرات و راهنمایی های نظارتی لازم به مسئولان مربوطه ارائه شده است تا در راستای اصلاح فرآیندها و رفع کاستی ها اقدام کنند.

وی همچنین از تداوم بازدیدهای سرزده و میدانی بازرسی کل استان، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و موضوعات مرتبط با معیشت مردم خبر داد و از شهروندان خواست با گزارش تخلفات، نارسایی ها و سوءجریان های احتمالی، دستگاه نظارتی را در مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری یاری کنند.