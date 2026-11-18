به گزارش کرد پرس، سردار احمدرضا حاتمی اظهار کرد: ستوان دوم ابوالفضل فخام، از کارکنان پاسگاه مرزی دونیس هنگ مرزی بانه، هنگام انجام مأموریت کنترل و پایش نوار مرزی و سرکشی به عوامل گشت و کمین، بر اثر واژگونی خودرو در مسیر کوهستانی و صعب العبور منطقه به شهادت رسید.

وی افزود: این مرزبان به همراه تعدادی از کارکنان مرزبانی، پس از دریافت تجهیزات و امکانات مورد نیاز، برای پایش نوار مرزی و بررسی وضعیت عوامل گشت و کمین به حوزه استحفاظی اعزام شده بود که به دلیل شرایط دشوار جغرافیایی، لغزندگی و صعب العبور بودن مسیر، خودروی حامل آنان واژگون شد و ستوان دوم فخام جان خود را از دست داد.

فرمانده مرزبانی استان کردستان همچنین از شهادت امیرمهدی کیانفر، سرباز وظیفه پاسگاه سیف، از گروهان مرزی بسطام هنگ مرزی بانه، خبر داد و گفت: این سرباز در جریان مأموریت گشت و کمین، کنترل و پایش نوار مرزی و تأمین امنیت منطقه، در درگیری با گروه های مسلح ناشناس به شهادت رسید.

حاتمی با اشاره به دشواری ها و مخاطرات خدمت در مناطق مرزی اظهار کرد: نیروهای مرزبانی استان کردستان با وجود شرایط سخت جغرافیایی و تهدیدات مختلف، با احساس مسئولیت و تعهد، به صورت شبانه روزی برای حفظ امنیت مرزهای کشور تلاش می کنند.

وی تأکید کرد: مرزبانان اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش مناطق مرزی کشور با تهدید مواجه شود.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با تسلیت و تبریک شهادت این دو مرزبان به خانواده ها و همرزمانشان، گفت: ایثار و فداکاری نیروهای مرزبانی در مسیر حفاظت از مرزهای کشور ادامه دارد و راه شهدای امنیت با قدرت دنبال خواهد شد.