سرویس کردستان - دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، نبود ردیف بودجه مستقل را مهم ترین چالش این رویداد دانست و گفت: با قول مساعد سازمان برنامه و بودجه امیدواریم از سال آینده، ردیف بودجه مشخصی برای این جشنواره اختصاص یابد.

به گزارش کرد پرس، فاتح بادپروا در نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در تهران اظهار کرد: این جشنواره علاوه بر اهداف فرهنگی و هنری، در رونق گردشگری، اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی مریوان نقش مؤثری دارد و تلاش شده زمینه همگرایی، همبستگی و تبادل تجربه میان هنرمندان فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد اجتماعی جشنواره امسال افزود: توجه به بحران آب، همدلی اجتماعی، نشاط و مسئولیت پذیری هنرمندان از محورهای مورد توجه این دوره است و در همین راستا، چند اثر نمایشی با موضوع آب آماده اجرا شده است.

دبیر جشنواره با بیان اینکه مریوان ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری دارد، گفت: برگزاری این رویداد علاوه بر ایجاد فضای فرهنگی، موجب رونق فعالیت های اقتصادی، به ویژه در حوزه اقامتگاه های بوم گردی و کسب وکارهای محلی می شود و هدف ما این است که جشنواره به رویدادی فراتر از رقابت هنری تبدیل شود.

بادپروا با اشاره به برنامه های اجرایی این دوره ادامه داد: تلاش کرده ایم تئاتر را به فضاهای مختلف شهری گسترش دهیم و در بخش «دیگرگونه ها» اجراهایی در مکان هایی مانند هتل ها، پاساژها، پادگان ها و زندان پیش بینی شده است تا مخاطبان در موقعیت های متنوع با هنر تئاتر مواجه شوند.

وی از دریافت ۳۱۷ اثر در هشت بخش جشنواره خبر داد و اظهار کرد: پس از ارزیابی آثار، ۲۴ اثر در بخش های مختلف انتخاب شدند و پنج اثر بخش «نیشتمان» و همچنین ۲ اثر برگزیده جشنواره های تئاتر خیابانی لاهیجان و تبریز نیز به مجموعه اجراها اضافه می شوند.

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نیز در این نشست گفت: در مجموع ۴۰ گروه نمایشی در این دوره حضور دارند و حدود ۲۷۰ شرکت کننده در بخش های مختلف جشنواره خواهند بود؛ با احتساب عوامل اجرایی و مهمانان، شمار حاضران در مریوان به حدود ۳۵۰ نفر می رسد.

آوات حسامی افزود: شرایط خاص کشور بر روند اجرایی برخی برنامه ها تأثیر گذاشته است، اما تلاش شده هماهنگی عوامل اجرایی حفظ شود و جشنواره با کیفیتی متناسب با جایگاه آن برگزار شود.

رحیم عبدالرحیم زاده، مسئول بخش پژوهشی جشنواره نیز از دریافت ۶۱ چکیده مقاله و انتخاب ۱۴ مقاله برای ارائه در سمینار خبر داد و گفت: همچنین ۶ اثر در بخش پوستر حضور دارند و استادان و پژوهشگران در پنل های تخصصی به بررسی موضوعات مرتبط با تئاتر خیابانی می پردازند.

وی پیوند تئاتر خیابانی با تئاتر دانشگاهی را از اهداف میان مدت این بخش دانست و افزود: توسعه این ارتباط می تواند زمینه ورود مباحث تئاتر خیابانی به برنامه های آموزشی دانشگاه ها را فراهم کند.

مسئول بخش بین الملل جشنواره نیز از حضور گروهی از روسیه، اجرای مشترک ایران و ترکیه، ۲ اجرا از عراق و مشارکت یک مهمان از هند در وبینار آنلاین خبر داد.

بادپروا با اشاره به هزینه های برگزاری جشنواره اظهار کرد: بودجه این دوره حدود ۱۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است، اما شرایط اقتصادی ممکن است موجب تغییر هزینه ها شود. نیمی از هزینه ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیم دیگر از سوی استان تأمین می شود.

وی نبود ردیف بودجه مستقل را پاشنه آشیل جشنواره دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت سازمان برنامه و بودجه، از سال آینده اعتبار مشخصی برای این رویداد در نظر گرفته شود.

مدیرکل هنرهای نمایشی نیز با اشاره به برنامه های مرتبط با بحران آب گفت: امسال موضوع آب به عنوان مسئولیت اجتماعی هنرمندان مورد توجه قرار گرفته و چند نمایش با این محور آماده اجرا شده است؛ همچنین برنامه هایی در کنار دریاچه زریوار پیش بینی شده است.

نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از 3 تا 7 آذرماه در شهر مریوان برگزار می شود.