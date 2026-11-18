سرویس کردستان - رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان از برگزاری طرح غربالگری رایگان سرطان های شایع زنان با همکاری پژوهشگاه ملی سرطان جهاددانشگاهی، امروز ۲۷ آبان در بیمارستان شهید قاضی سنندج خبر داد و گفت: این طرح با هدف تشخیص زودهنگام بیماری و افزایش آگاهی زنان درباره اهمیت پیشگیری و شناسایی به موقع سرطان اجرا می شود.

به گزارش کرد پرس، محمدعادل رضایی اظهار کرد: غربالگری یکی از مهم ترین راهکارهای شناسایی زودهنگام سرطان پستان است که با بررسی وضعیت سلامت زنان، امکان تشخیص بیماری پیش از بروز علائم بالینی را فراهم می کند.

وی افزود: اگرچه غربالگری به تنهایی مانع بروز سرطان پستان نمی شود، اما تشخیص به موقع بیماری می تواند در انتخاب روش درمانی مناسب، افزایش اثربخشی درمان و بهبود روند بهبودی بیماران نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان با اشاره به همکاری پژوهشگاه ملی سرطان در اجرای این برنامه بیان کرد: پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی سال هاست به صورت تخصصی در زمینه تشخیص و درمان سرطان پستان در زنان و مردان فعالیت می کند و با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان این حوزه، برنامه های آموزشی متعددی در زمینه غربالگری و خودارزیابی سرطان پستان برگزار کرده است.

رضایی بر اهمیت آگاهی بخشی، مراجعه به موقع و توجه جدی زنان به مراقبت های دوره ای سلامت تأکید کرد.