اعضای دم پارتی در شورای شهر قزل‌تپه بار دیگر خواستار استعفای زینی ایپک شدند؛ شهرداری که پس از انتشار تصاویر خصوصی منتسب به او، اختلاف بر سر اداره شهرداری و یک روند انضباطی چندماهه، در دسامبر ۲۰۲۴ از حزب اخراج شد، اما با حفظ سمت خود همچنان به‌عنوان شهردار مستقل فعالیت می‌کند.

به گزارش کردپرس، اختلاف میان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) و زینی ایپک، شهردار شهرستان بزرگ قزل‌تپه در استان ماردین، بار دیگر به صحن شورای شهر کشیده شد. اعضای دم پارتی در شورا، همراه با نمایندگان سازمان‌های مدنی و شماری از شهروندان، پیش از نشست عادی ماه اکتبر تجمع کردند و با سردادن شعارهای «خیانت» و «استعفا»، خواستار کناره‌گیری ایپک شدند.

زینی ایپک و فردی که به نیابت از او مسئولیت شهرداری را برعهده داشت، در جلسه حاضر نشدند. نشست به ریاست یوسف سولجان، نایب‌رئیس شورای شهر از دم پارتی، برگزار شد.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

تنش میان ایپک و دم پارتی به تابستان ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که تصاویری خصوصی و منتسب به او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. به نوشته مدیاسکوپ، دم پارتی پس از دریافت شکایت‌ها و اسنادی که به گفته حزب نشان‌دهنده رفتار مغایر با برنامه، اصول و ارزش‌های اخلاقی آن بود، دوم اوت ۲۰۲۴ تحقیقات انضباطی درباره ایپک را آغاز کرد.

ایپک در واکنش، مدعی شد هدف «توطئه و تهدید از طریق تصاویر خصوصی» قرار گرفته است. او گفت عاملان این اقدام را به حزب معرفی کرده، اما به ادعای وی اقدامی علیه آنان صورت نگرفته است. تاکنون حکم قضایی علنی و قطعی درباره ادعاهای مربوط به این تصاویر منتشر نشده و این بخش از ماجرا در حد ادعاهای طرفین باقی مانده است.

ایپک ابتدا اعلام کرد از دم پارتی استعفا می‌دهد و فعالیت خود را به‌عنوان شهردار مستقل ادامه می‌دهد؛ اما اندکی بعد از این تصمیم عقب‌نشینی کرد. او در بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از مردم و حزب، اعلام کرد استعفای خود را رسمی نکرده و تا پایان روند انضباطی، اختیارات شهرداری را موقتاً به یکی از اعضای شورا واگذار خواهد کرد.

او در آن مقطع پذیرفت که در فضای سنگین ایجادشده تصمیمی احساسی گرفته است و وعده داد اطلاعات لازم را در اختیار حزب قرار دهد و نتیجه تحقیقات انضباطی را بپذیرد.

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اختلاف بر سر نظام ریاست مشترک و اداره شهرداری

پرونده ایپک تنها به تصاویر منتشرشده محدود نماند. گزارش‌ها حاکی از آن بود که او حمدیه بیلک تورگای، دیگر شهردار مشترک قزل‌تپه را که از نظر اداری سمت معاون شهردار را برعهده داشت، همراه با شکری ییلدیریم، یکی دیگر از معاونان، و شماری از مدیران شهرداری برکنار و افراد دیگری را جایگزین کرده است.

دم پارتی این اقدامات را نادیده‌گرفتن الگوی «ریاست مشترک» و سازوکارهای جمعی تصمیم‌گیری در مدیریت‌های محلی وابسته به حزب ارزیابی کرد. در این الگو، دو شهردار مشترک باید در تصمیم‌های مهم شهرداری مشارکت داشته باشند؛ اما حزب اعلام کرد ایپک به‌صورت فردی عمل کرده و شهردار مشترک را از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته است.

استعفای دوباره و اخراج قطعی

با ادامه تحقیقات، ایپک در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ و یک روز پیش از پایان مهلت ارائه دفاعیه، بار دیگر از طریق شبکه‌های اجتماعی استعفای خود از دم پارتی را اعلام کرد. حزب این استعفا را نپذیرفت و گفت براساس آیین‌نامه انضباطی، کناره‌گیری فردی که تحت تحقیقات قرار دارد تا زمان اعلام رأی نهایی معتبر شناخته نمی‌شود.

شورای مدیریت‌های محلی دم پارتی در بیانیه رسمی خود اعلام کرد ایپک به‌رغم دعوت برای ارائه توضیحات، در روند تحقیقات همکاری لازم را انجام نداده و پس از آنکه متوجه احتمال اخراج خود شده، استعفایش را اعلام کرده است.

شورای مرکزی انضباطی دم پارتی سرانجام در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ با رأی اتفاق آرا زینی ایپک را به‌طور قطعی از حزب اخراج کرد.

حزب در توضیح دلایل اخراج، ایپک را به «رفتارهای ناسازگار با اصول و معیارهای حزب»، «قرارگرفتن تحت تأثیر محافعی با منافع اقتصادی»، «برکناری خودسرانه معاونان شهردار»، «اجرا نکردن فرایندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری»، «عمل‌کردن با رویکردی فردمحور» و «کنارگذاشتن شهردار مشترک از تصمیم‌ها» متهم کرد.

دم پارتی همچنین با استفاده از تعبیر «روابط ناسازگار با اخلاق اجتماعی»، عملکرد شخصی ایپک را مغایر با ارزش‌های اخلاقی حزب دانست. این موارد، ارزیابی و اتهام‌های تشکیلاتی دم پارتی‌اند و نباید به‌عنوان احکام قضایی تلقی شوند.

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چرا ایپک همچنان شهردار است؟

اخراج از حزب به‌طور خودکار موجب برکناری فرد از مقام شهرداری نمی‌شود. به همین دلیل، اگرچه ایپک دیگر عضو دم پارتی نیست، از نظر حقوقی سمت شهرداری قزل‌تپه را حفظ کرده و فعالیت خود را به‌عنوان شهردار مستقل ادامه داده است.

دم پارتی استدلال می‌کند ایپک در انتخابات محلی با نام، فهرست و آرای این حزب انتخاب شده و پس از اخراج باید از مقام خود نیز کناره‌گیری کند. زینی ایپک اما تاکنون از سمت شهرداری استعفا نداده است.

این اختلاف در ماه‌های گذشته چند بار به اعتراض در ساختمان شهرداری و جلسات شورای شهر منجر شده است. تشکیلات استانی دم پارتی در ماردین نیز پیش‌تر اعلام کرده بود رأی مردم قزل‌تپه به یک فرد تعلق نداشته، بلکه به برنامه و هویت سیاسی حزب داده شده است و ادامه حضور ایپک در این مقام را مغایر با اراده رأی‌دهندگان می‌داند.

فراخوان برای نظارت مردم بر بودجه شهرداری

پس از پایان نشست اخیر شورا، یوسف سولجان از شهروندان خواست در جلسات بررسی بودجه شهرداری که در طول ماه اکتبر برگزار می‌شود، حضور پیدا کنند.

او گفت: «این شهرداری متعلق به همه ما و پیش از هر چیز شهرداری مردم است. از شما می‌خواهیم در جلسات بررسی بودجه ماه اکتبر شرکت کنید؛ زیرا باید ببینید بودجه مردم در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود.»

درخواست برای حضور شهروندان در جلسات بودجه، بعد تازه‌ای به اختلاف‌ها داده است؛ مخالفان ایپک اکنون علاوه بر مطالبه استعفای او، بر نظارت عمومی بر تصمیم‌های مالی و مدیریتی شهرداری قزل‌تپه نیز تأکید می‌کنند.