کردپرس
ظرفیت‌های صنایع‌دستی کردستان برای حضور در بازارهای ملی تقویت می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۰۹:۰۰ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
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معاون وزیر تعاون:

ظرفیت‌های صنایع‌دستی کردستان برای حضور در بازارهای ملی تقویت می‌شود

سرویس کردستان - معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کردستان در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، بر حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه معرفی و عرضه آثار آنان در سطح ملی تأکید کرد.

به گزارش کرد پرس، محمدهادی عسکری در جریان سفر به استان کردستان و در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خرد در عمارت تاریخی خانه کرد (عمارت آصف) سنندج، از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه‌های هنرمندان، تولیدکنندگان و کارآفرینان این حوزه قرار گرفت.

وی در این بازدید پای صحبت‌های فعالان صنایع‌دستی نشست و مسائل و چالش‌های آنان در زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، دریافت حمایت‌های مالی و بیمه‌ای و فروش محصولات را بررسی کرد.

عسکری با تأکید بر نقش بخش تعاون در رفع بخشی از چالش‌های اقتصادی اظهار کرد: کردستان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی برخوردار است و دولت از این ظرفیت‌ها حمایت می‌کند.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد بسترهای لازم برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی‌تر و معرفی آثار هنرمندان کردستانی در سطح ملی فراهم شود تا زمینه عرضه بهتر محصولات و توسعه بازار فروش آنان فراهم شود.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگری، کارگران را نماد ایمان، اخلاص و مسئولیت‌پذیری دانست و گفت: در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام اجتماعی و پویایی اقتصادی نیاز دارد، کارگران و کارفرمایان به عنوان موتور محرک تولید، نقشی بی‌بدیل در اقتصاد کشور دارند.

عسکری با اشاره به جایگاه فرهنگ تعاون در آموزه‌های دینی و سابقه تاریخی جامعه ایرانی ادامه داد: فرهنگ تعاون ریشه‌ای عمیق در باورهای دینی و اجتماعی مردم دارد و توجه به این ظرفیت می‌تواند به هم‌افزایی بیشتر در مسیر حل چالش‌های اقتصادی منجر شود.

وی با استناد به آیه شریفه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ» اضافه کرد: تکیه بر فرهنگ تعاون و افزایش هم‌افزایی میان مردم، دولت و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند مسیر عبور از بخشی از مشکلات اقتصادی را هموار کند و به پویایی بیشتر اقتصاد ملی بینجامد.

در جریان این بازدید، شماری از هنرمندان، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و کارآفرینان نیز به صورت مستقیم مسائل و مطالبات خود را با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشتند.

دریافت تسهیلات تبصره‌ای، حمایت‌های بیمه‌ای، تأمین منابع مالی و مشکلات موجود در مسیر توسعه کسب‌وکار و فروش محصولات از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان این حوزه بود.

عسکری نیز در همین راستا دستورات لازم را برای پیگیری مطالبات مطرح‌شده و تسهیل روند بررسی و پرداخت تسهیلات در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط صادر کرد.

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