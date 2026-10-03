کردپرس
تندیس شهید غمیان در خیابان فردوسی سنندج رونمایی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۰۸:۵۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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تندیس شهید غمیان در خیابان فردوسی سنندج رونمایی شد

سرویس کردستان - آیین رونمایی از تندیس شهید غمیان با حضور محمدهادی عسکری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در خیابان فردوسی سنندج برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، این آیین با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رئیس بسیج اصناف و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی، اصناف و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان برگزار شد.

رونمایی از تندیس شهید غمیان در خیابان فردوسی سنندج با هدف پاسداشت یاد و نام این شهید و گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت انجام شد.

مسئولان حاضر در این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و انتقال ارزشهای ایثار و فداکاری به نسلهای آینده تأکید کردند.

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