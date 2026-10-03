ضریب پوشش اعضای صندوق در ۲۲ ماه به ۴۰ درصد رسید

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر:

سرویس ایران - مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: ضریب پوشش جامعه هدف این صندوق در مدت ۲۲ ماه از ۲۸ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته که بیانگر رشد قابل توجه پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در این مدت است.

به گزارش کرد پرس، حامد قادرمرزی در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به روند توسعه پوشش بیمه اجتماعی جامعه هدف صندوق اظهار کرد: در ۲۲ ماه اخیر و در کمتر از ۲ سال، جهش قابل توجهی در ضریب پوشش اعضای جامعه هدف صندوق اتفاق افتاده است.

وی افزود: ضریب پوشش اعضای جامعه هدف صندوق از ۲۸ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی اگر یک دوره ۲۴ ماهه را به عنوان یک دوره دو ساله در نظر بگیریم، به طور میانگین در هر سال حدود ۶ درصد افزایش ضریب پوشش محقق شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ادامه داد: این میزان رشد در مقایسه با میانگین عملکرد سالانه در دوره‌های گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و بیانگر شتاب گرفتن روند توسعه پوشش بیمه اجتماعی در کشور است.

قادرمرزی با اشاره به گستره فعالیت صندوق گفت: امروز در هر ۳۱ استان کشور، تمامی شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها تحت پوشش خدمات صندوق قرار دارند و تعداد زیادی از کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو صندوق هستند.

وی بیان کرد: اعضای صندوق از مزایای بیمه اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و دولت نیز در قالب حمایت‌های قانونی، بخش قابل توجهی از حق بیمه آنان را پرداخت می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با تأکید بر اهمیت توسعه بیمه اجتماعی جامعه هدف گفت: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین آینده و امنیت اجتماعی این قشر است و تلاش می‌کنیم پوشش بیمه‌ای این جامعه بیش از گذشته توسعه پیدا کند.