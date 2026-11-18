نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما وظیفه داریم هم از اقدامات مؤثر دولت حمایت کنیم و هم هر جا لازم است، با نظارت دقیق، پیگیری مستمر و مطالبه‌گری جدی، مسیر اجرای تصمیم‌ها را هموارتر و روند تحقق آنها را سریع‌تر و دقیق‌تر کنیم.

تغییر محل برگزاری جلسات به معنای تعطیلی مجلس نیست

وی افزود: چرا گاهی با تغییر محل یا شیوه برگزاری جلسات، این تصور نادرست مطرح می‌شود که مجلس تعطیل بوده یا فعالیت نمایندگان متوقف شده است. این برداشت، نه با واقعیت عملکرد مجلس سازگار است و نه منصفانه. قوه مقننه را نمی‌توان صرفاً در ساختمان هرمی‌شکل بهارستان و محل برگزاری جلسات علنی صحن خلاصه کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این راستا، تصریح کرد: مجلس، نهادی متشکل از نمایندگان مردم است که وظایف قانون‌گذاری، نظارت و پیگیری مسائل کشور را از مسیرهای گوناگون انجام می‌دهد. صحن علنی، نماد و ویترین مجلس است، اما تمام هویت و کارکرد آن نیست.

مجلس در اوج جنگ نیز پیگیر مسائل اساسی کشور بود

جهانگیری ادامه داد: بنابراین، اینکه به دلیل ملاحظات امنیتی، محل برگزاری جلسات تغییر کرده یا نشست‌ها به شکل مجازی و وبیناری برگزار شده است، به معنای تعطیلی مجلس نیست. فریاد زدن تعطیلی مجلس صرفاً به دلیل جابه‌جایی محل جلسات یا تغییر سازوکار برگزاری آنها، جفا در حق نهادی است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز وظایف خود را دنبال کرده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که تهدیدهای نظامی و احتمال حمله به محل تجمع نمایندگان وجود داشت، حفظ جان نمایندگان و صیانت از استمرار فعالیت مجلس آنهم درشرایط جنگی، اقتضا می‌کرد که شیوه برگزاری جلسات متناسب با شرایط جنگی تغییر کند. با این حال، کمیسیون‌های تخصصی، نشست‌های کارشناسی، جلسات با مسئولان اجرایی و پیگیری امور تقنینی و نظارتی ادامه یافت.

برگزاری ۱۰ جلسه هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها در جنگ چهل‌روزه/ ثبت ۴۵۲ جلسه نظارتی نمایندگان از ابتدای فروردین تا ششم شهریور

وی گفت: حتی در اوج جنگ چهل‌روزه، هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها ۱۰ جلسه برگزار کردند و موضوعات مهمی همچون امنیت غذایی کشور، مدیریت انرژی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید و بازسازی و نگهداشت زیرساخت‌های حیاتی را پیگیری کردند.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه برای آنکه ابعاد واقعی این فعالیت‌ها روشن‌تر شود، کافی است به آمارها توجه شود، تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا ششم شهریور ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس در مجموع ۴۵۲ جلسه نظارتی برگزار کرده‌اند. از ابتدای فعالیت مجلس دوازدهم تاکنون نیز ۵ هزار و ۱۴۸ تذکر به دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است. همچنین ۴ هزار و ۲۱۲ سؤال از وزیران به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده که یک‌هزار و ۶۵۵ مورد آن در بازه هفت‌ماهه مورد اشاره بوده است. در همین بازه، نمایندگان ۳۵ درخواست تحقیق و تفحص ثبت کرده‌اند و ۶۵۶ مکاتبه نظارتی با دستگاه‌های مهم و حساس کشور انجام شده است.

جهانگیری ادامه داد: این ارقام، به‌خوبی نشان می‌دهد که ابزارهای نظارتی مجلس در آن شرایط نه‌تنها کنار گذاشته نشد، بلکه با جدیت دنبال شد. افزون بر این، در حوزه قانون‌گذاری نیز کمیسیون‌های تخصصی فرصت را برای بررسی دقیق‌تر طرح‌ها و لوایح به کار گرفتند؛ به‌گونه‌ای که از ۳۵ طرح و لایحه ارجاع‌شده در دوره مورد اشاره، ۱۷ مورد در کمیسیون‌ها نهایی و برای ادامه فرایند به هیئت‌رئیسه ارسال شد. همچنین شش طرح و لایحه‌ای که پیش‌تر در کمیسیون‌ها باقی مانده بود، در همین دوره بررسی و برای طرح در صحن آماده شد.