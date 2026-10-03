نماینده ولی فقیه در کردستان:

سرویس کردستان - نماینده ولی فقیه در استان کردستان با قدردانی از تلاش‌های دولت و مجموعه‌های اجرایی، امنیتی و نظامی در مدیریت بحران‌های اخیر، بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های اقتصادی استان، حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و بازگشت کارگران بیکار شده به چرخه اشتغال تاکید کرد.

به گزارش کرد پرس، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی در دیدار با محمدهادی عسکری معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنندج، اظهار کرد: کردستان در جریان بحران‌ها و حوادث اخیر با وجود قرار گرفتن در معرض آسیب‌ها و حملات متعدد، توانست با مدیریت مناسب از این شرایط عبور کند.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در مدیریت شرایط بحرانی افزود: در کنار مجموعه‌های انتظامی، امنیتی و نظامی، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمات‌رسان نیز تلاش کردند امور مردم و فعالیت ادارات متوقف نشود و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه این استان در جریان حوادث اخیر خسارت‌های قابل توجهی را متحمل شده است، گفت: بخش‌هایی از زیرساخت‌های استان آسیب دیده و لازم است در مرحله بازسازی و جبران خسارت‌ها، توجه ویژه‌ای به کردستان صورت گیرد.

حجت الاسلام پورذهبی با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی استان ادامه داد: جمعیت کردستان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است و با توجه به شرایط استان و آسیب‌پذیری برخی مناطق، انتظار می‌رود سهم بیشتری از امکانات و اعتبارات برای خدمت‌رسانی به مردم این منطقه اختصاص یابد.

وی همچنین خواستار توجه ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده شد و اظهار کرد: برخی واحدهای صنعتی در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شده‌اند و شماری از کارگران این واحدها اکنون از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان تاکید کرد: باید تلاش شود واحدهای آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند تا کارگرانی که به دلیل تعطیلی یا محدود شدن فعالیت واحدها بیکار شده‌اند، دوباره مشغول به کار شوند.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده از برخی واحدهای صنعتی استان گفت: احیای واحدهایی که ظرفیت بازگشت به چرخه تولید را دارند، می‌تواند بخشی از مشکلات اشتغال در استان را برطرف کند و لازم است مواد اولیه و نیازهای این واحدها نیز در حد امکان تامین شود.

حجت الاسلام پورذهبی با تاکید بر ضرورت حمایت از جامعه کارگری گفت: جامعه کارگری، جامعه‌ای نجیب و زحمتکش است که با کمترین امکانات، خدمات و تلاش‌های ارزشمندی برای اقتصاد کشور و استان ارائه می‌دهد؛ بنابراین حمایت از معیشت و اشتغال این قشر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با قدردانی از حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کردستان، ابراز امیدواری کرد: در جریان این سفر، علاوه بر برنامه‌های پیش‌بینی شده، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران آسیب‌دیده استان نیز مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌های لازم برای تسریع در روند احیا و بازگشت آنها به چرخه فعالیت اتخاذ شود.

سیاست‌های حمایتی دولت به افزایش تاب‌آوری اجتماعی کمک کرده است

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این دیدار گفت: سیاست‌های حمایتی دولت در شرایط جنگ و تحریم، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر داشته است.

محمدهادی عسکری اظهار کرد: جامعه کارگری و اصناف در سال‌های گذشته نقش مهمی در عرصه‌های مختلف داشته‌اند و گرامیداشت شهدای این بخش، فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان است.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌هایی همچون بازنشستگی، تأمین اجتماعی، درمان، بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی مسئولیت دارد و اجرای سیاست‌های حمایتی از مأموریت‌های مهم این وزارتخانه است.

عسکری با اشاره به اجرای طرح کالابرگ گفت: این طرح با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده و تغییرات جدید در نحوه پرداخت حمایت‌ها نیز با استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده دنبال خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های حمایتی «یسنا» و «امید مادر و کودک» خبر داد و افزود: طرح یسنا با هدف حمایت تغذیه‌ای از کودکان زیر پنج سال اجرا می‌شود و در طرح امید مادر و کودک نیز برای کودکانی که از فروردین ۱۴۰۵ متولد می‌شوند، حمایت مالی برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای مادر و کودک در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر تعاون همچنین از پیگیری حقوق بازنشستگان و بازگرداندن بخشی از اموال آنان خبر داد و گفت: موضوع صلاحیت‌سنجی و اهلیت‌سنجی مدیران بنگاه‌های اقتصادی نیز بر اساس مصوبه دولت در حال اجراست.