حمله مسلحانه به اتوبوس در حمص ۷ کشته و ۴ زخمی بر جای گذاشت

سرویس سوریه - در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس به یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی پل مصیاف در حومه غربی حمص، دست‌کم ۷ نفر جان باختند و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش کردپرس، افراد مسلح ناشناس شامگاه چهارشنبه ۳۰ سپتامبر یک اتوبوس حامل شماری از کارکنان و کارگران را هنگام عبور از پل مصیاف در حومه غربی حمص هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه آن ۷ نفر جان باختند و ۴ نفر دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیت داخلی سوریه پس از این حمله در محل حاضر شده و تحقیقات برای شناسایی عاملان و انگیزه این حمله را آغاز کردند.

به نوشته خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک منبع در اداره بهداشت حمص اعلام کرد که در پی تیراندازی به اتوبوس در پل مصیاف، ۷ کشته و ۴ زخمی به بیمارستان‌های این استان منتقل شده‌اند. مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیر بیمارستان بزرگ حمص نیز اعلام کرد که این مرکز ۵ نفر از قربانیان حادثه را پذیرش کرده است که ۴ نفر از آنان هنگام رسیدن به بیمارستان جان باخته بودند. به گفته وی، این افراد بر اثر اصابت گلوله، به‌ویژه در ناحیه سر و قفسه سینه، دچار جراحات شدید شده بودند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اتوبوس حامل کارکنان و کارگران یک شرکت خصوصی بود. برخی منابع محلی نیز اعلام کرده‌اند که شماری از کارکنان حوزه برق در میان سرنشینان اتوبوس حضور داشتند.

پس از وقوع حمله، نیروهای امنیت داخلی و تیم‌های امدادی در محل حاضر شدند و منطقه را تحت کنترل قرار دادند. نیروهای امنیت داخلی سوریه همچنین تحقیقات جنایی برای شناسایی عاملان حمله و معرفی آنها به دستگاه قضایی را آغاز کرده‌اند.

تاکنون هویت عاملان این حمله مشخص نشده و هیچ گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. همچنین مقام‌های سوری تاکنون درباره انگیزه حمله یا ارتباط احتمالی عاملان با گروه خاصی اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند.

این حمله در حالی رخ داده است که طی ماه‌های اخیر چندین حادثه امنیتی علیه غیرنظامیان و نیروهای امنیتی در مناطق مختلف سوریه گزارش شده است.