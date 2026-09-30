سرویس سوریه - کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داد که تشدید بحران مالی این نهاد ممکن است باعث شود حدود ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ آواره و بازگشته سوری از دریافت کمک‌های مورد نیاز محروم شوند.

به گزارش کردپرس، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در گزارشی درباره وضعیت مالی این نهاد اعلام کرد کاهش حمایت مالی آمریکا و دیگر کشورها، توانایی این سازمان برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌هایش را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس این گزارش، میزان کمک‌های مالی دریافتی این نهاد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و اکنون با شکاف مالی نزدیک به ۵ میلیارد دلار مواجه است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶ درخواست ۸.۵ میلیارد دلار بودجه کرده بود، اما تا ماه جولای تنها ۳۲ درصد از این مبلغ تأمین شده است؛ این در حالی است که شمار آوارگان و پناهجویان در سراسر جهان همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

بر اساس برآورد این نهاد، شمار افرادی که تا پایان سال ۲۰۲۶ نیازمند حمایت‌های آن خواهند بود، به ۱۳۱.۲ میلیون نفر خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۲۹.۴ میلیون نفر بوده است.

در این گزارش همچنین به وضعیت آوارگان در کشورهایی اشاره شده که با افزایش شمار پناهجویان و آوارگان مواجه هستند. برای نمونه، در چاد، صدها هزار نفر در پی جنگ سودان به این کشور پناه برده‌اند و ۳۱۹ هزار نفر از آوارگان هنوز ثبت نشده‌اند. همچنین احتمال دارد حدود ۲۰۰ هزار زن نتوانند به مناطق امن دسترسی پیدا کنند.

در سوریه نیز کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد حدود ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ آواره و افرادی که به کشور بازگشته‌اند، در صورت ادامه مشکلات مالی این نهاد، ممکن است از دریافت کمک‌های آن محروم شوند.

در سودان نیز جنگ داخلی شدیدی که چهار سال است ادامه دارد، وضعیت انسانی را وخیم کرده و حدود ۱۴۰ هزار آواره همچنان در انتظار ثبت و دریافت حمایت‌های لازم هستند.

کمیساریای عالی پناهندگان همچنین اعلام کرد افغانستان تنها در سال جاری میلادی پذیرای حدود یک میلیون نفر از شهروندان بازگشته از ایران و پاکستان بوده است. این نهاد پیش‌تر برای هر یک از این افراد ۳۷۵ دلار کمک اختصاص می‌داد، اما اکنون این مبلغ به ۱۷۰ دلار کاهش یافته است.

بر اساس گزارش UNHCR، منابع مالی این نهاد در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳ درصد کاهش یافته و در پی این کاهش بودجه، دفاتر خود را در ۱۴۰ مکان تعطیل کرده و پس از سال ۲۰۲۴ فعالیت‌های خود را در ۱۵ کشور متوقف کرده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پایان هشدار داد که هرچه منابع مالی این نهاد کاهش یابد، نظام حمایت از آوارگان نیز بیشتر تضعیف خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند باعث شود شمار بیشتری از آوارگان بدون مدارک رسمی باقی بمانند و افراد گریخته از خشونت نیز از دریافت کمک‌های ضروری محروم شوند.