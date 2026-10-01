سرویس سوریه - بازگشت سومین گروه از آوارگان سره‌کانی که قرار بود از اردوگاه‌های آوارگان به مناطق محل سکونت خود بازگردند، به دلیل کامل نبودن مقدمات لازم یک روز به تعویق افتاد.

به گزارش کردپرس، دفتر امور اردوگاه‌ها و مراکز اسکان کمیته آوارگان سره‌کانی اعلام کرد بازگشت سومین کاروان آوارگان که متشکل از ۵۱۶ خانواده است، به دلیل تکمیل نشدن مقدمات لجستیکی و امنیتی، یک روز به تعویق افتاده و روز دوشنبه آینده انجام خواهد شد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، کمیته آوارگان سره‌کانی پیشتر اعلام کرده بود که سومین گروه آوارگان متشکل از حدود ۵۰۰ خانواده، روز یکشنبه آینده به مناطق محل سکونت خود بازخواهد گشت. با این حال، دفتر امور اردوگاه‌ها و مراکز اسکان این کمیته امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که بازگشت این گروه یک روز به تعویق افتاده است.

این دفتر در بیانیه خود اعلام کرد: «به دلیل کامل نبودن مقدمات لازم، بازگشت سومین کاروان آوارگان به مناطق محل سکونت خود تنها یک روز به تعویق افتاد.»

در ادامه این بیانیه آمده است که کاروان سوم شامل ۵۱۶ خانواده است و به منظور تکمیل مقدمات لجستیکی و امنیتی و فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشتی امن، سازمان‌یافته و تضمین سلامت خانواده‌ها، زمان بازگشت این گروه به روز دوشنبه آینده موکول شده است.

دفتر امور اردوگاه‌ها و مراکز اسکان کمیته آوارگان سره‌کانی تأکید کرد که بازگشت امن، داوطلبانه و همراه با حفظ کرامت، حق اساسی هر آواره‌ای است و فراهم کردن زمینه مناسب برای این بازگشت نیز مسئولیتی مشترک میان طرف‌های ذی‌ربط محسوب می‌شود.