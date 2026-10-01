الهام احمد و عبدالکریم عمر در کنفرانس صلح و ادغام دموکراتیک لندن شرکت کردند
به گزارش کردپرس، «الهام احمد» سیاستمدار کُرد سوری و «عبدالکریم عمر» مسئول شورای ارتباطات کُرد-سوریه در دمشق از طریق ویدئوکنفرانس در کنفرانس صلح و ادغام دموکراتیک که در لندن، پایتخت انگلیس، برگزار میشود، شرکت کردند. در این کنفرانس وضعیت سیاسی سوریه، تحولات روند گفتوگو و ادغام و راهکارهای تضمین حقوق تمامی اقوام و گروهها در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک مورد بحث قرار گرفت.
در نشست مربوط به وضعیت کُردستان سوریه و سوریه، عبدالکریم عمر و الهام احمد وضعیت سیاسی سوریه پس از سقوط حکومت بعث، موانع موجود در روند گذار و چشمانداز ایجاد یک نظام سیاسی جدید را که بتواند حقوق تمامی اقوام و گروههای سوریه را تضمین کند، تشریح کردند.
در این نشست همچنین درباره توافق ۲۹ ژانویه، اقداماتی که در چارچوب این توافق انجام شده و موانع موجود بر سر اجرای بندهایی که همچنان عملی نشدهاند، بحث شد. شرکتکنندگان بر اهمیت حل مسائل از طریق گفتوگو، بهویژه مسائل مرتبط با حقوق فرهنگی و زبانی، تأکید کردند.
در جریان این مباحث بر حق آموزش به زبان کُردی و ضرورت حفاظت از هویت و حقوق فرهنگی کُردها تأکید شد. همچنین بر ادامه همکاری با تمامی نیروهای ملی و دموکراتیک در سوریه برای دستیابی به یک راهکار سیاسی تأکید شد.
در این کنفرانس همچنین بر اهمیت تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک بر پایه توافق و تفاهم تأکید شد. شرکتکنندگان اعلام کردند قانون اساسی جدید باید حقوق اقوام، گروههای دینی و فرهنگی را تضمین کرده و زمینه مشارکت سیاسی و گسترش آزادیهای عمومی را فراهم کند.
همچنین بر اهمیت ایجاد یک نظام حکمرانی غیرمتمرکز تأکید شد؛ نظامی که به مناطق مختلف اجازه دهد در چارچوب سوریهای متحد، امور خود را مدیریت کنند.
کنفرانس صلح و ادغام دموکراتیک که از سوی «مرکز مطالعات کُرد» برگزار میشود، روز گذشته در لندن آغاز شد و به مدت دو روز ادامه دارد. در این کنفرانس سیاستمداران، شخصیتهای مدنی، دانشگاهیان، پژوهشگران و کارشناسان حوزههای صلح، گفتوگو و ادغام دموکراتیک شرکت کردهاند.
دیدگاه کاربران