انفجار خط گاز در شرق دمشق؛ سه نیروگاه برق سوریه از مدار خارج شدند
به گزارش کردپرس، شامگاه چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، خط گاز تغذیهکننده نیروگاه حرارتی تشرین در منطقه حران العوامید در حومه شرقی دمشق منفجر شد و در پی آن، نیروگاههای دیرعلی، الناصریه و تشرین از مدار تولید برق خارج شدند. این انفجار موجب توقف انتقال گاز مورد نیاز برای فعالیت این نیروگاهها شد و آتشسوزی ناشی از آن نیز در محل حادثه روی داد.
یک منبع در وزارت انرژی سوریه در گفتوگو با الجزیره اعلام کرد که انفجار در خط گازی رخ داده که نیروگاه حرارتی تشرین را تغذیه میکند و تیمهای تعمیر و نگهداری نیروگاه برای بستن خط گاز و مهار آتش در محل حادثه حضور دارند.
شرکت برق سوریه نیز با تأیید این حادثه اعلام کرد که در پی انفجار، تأمین گاز نیروگاههای دیرعلی، الناصریه و تشرین متوقف شده و هر سه نیروگاه از مدار خارج شدهاند. این شرکت هشدار داد که توقف فعالیت این سه نیروگاه، ظرفیت تولید برق را کاهش داده و به افزایش موقت ساعات سهمیهبندی برق در مناطق مختلف سوریه منجر خواهد شد.
همزمان، تیمهای دفاع مدنی سوریه به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که شعلههای آتش و دود ناشی از انفجار از مناطق اطراف نیز قابل مشاهده بوده است.
منطقه حران العوامید در حومه شرقی دمشق و در نزدیکی فرودگاه بینالمللی دمشق قرار دارد. گزارشهای اولیه درباره علت انفجار جزئیات مشخصی ارائه نکردهاند و مقامهای سوری تاکنون اعلام نکردهاند که این حادثه در نتیجه نقص فنی رخ داده یا عامل دیگری در آن دخیل بوده است.
شرکت برق سوریه اعلام کرده است که اطلاعات مربوط به وضعیت نیروگاههای آسیبدیده و روند بازگشت آنها به مدار را در ادامه منتشر خواهد کرد. در حال حاضر زمان دقیق ازسرگیری فعالیت سه نیروگاه مشخص نشده است.
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