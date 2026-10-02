افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در کردستان سوریه
به گزارش کردپرس، افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی در شهر گرکهلگه در منطقه جزیره کردستان سوریه، فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده است. ساکنان این شهر میگویند بالا رفتن هزینه حملونقل و تولید، قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای مورد نیاز را نیز افزایش داده و قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده است.
به نوشته آژانس خبری هاوار، «عبدالوهاب علی» یکی از ساکنان گرکهلگه، اعلام کرد که افزایش قیمت کالاهای مرتبط با گازوئیل هزینه زندگی را بالا برده است. به گفته او، قیمت شن مورد استفاده در یک پروژه ساختمانی از ۲۲ دلار به ۳۰ دلار افزایش یافته و تأمین سوخت مورد نیاز برای گرمایش در زمستان نیز بار مالی بیشتری بر خانوادهها تحمیل خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه درآمد ماهانه حدود ۴۰۰ دلاریاش برای تأمین هزینههای خانواده چهار نفره کافی نیست، گفت که برخی خانوادهها برای تأمین مخارج خود به کمک مالی فرزندانشان در اروپا متکی هستند.
«حسین ساندو» راننده تاکسی در این شهر، نیز از افزایش هزینههای سوخت و دشوارتر شدن تأمین مخارج زندگی سخن گفت. به گفته او، افزایش قیمت گازوئیل بر هزینه فعالیتهای اقتصادی و حملونقل تأثیر گذاشته و درآمد بسیاری از شهروندان پاسخگوی نیازهای اساسی آنان نیست.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، قیمت هر کیلوگرم گوجهفرنگی در بازار این شهر از ۴۵۰۰ به ۷۰۰۰ لیره سوریه با واحد پول قدیم، خیار و سیبزمینی از ۶۰۰۰ به ۹۰۰۰ لیره، انگور از ۷۵۰۰ به ۱۲ هزار لیره و موز از ۱۵ هزار به ۲۲ هزار لیره افزایش یافته است.
این افزایش قیمتها پس از تصمیم دولت موقت سوریه در ۱۳ سپتامبر برای افزایش قیمت هر لیتر گازوئیل از ۱۲ هزار و ۵۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ لیره و بنزین از ۱۴ هزار و ۲۰۰ به ۱۸ هزار و ۵۰۰ لیره اعلام شد.
ساکنان گرکهلگه خواستار اتخاذ تدابیری برای کاهش فشار اقتصادی، کنترل قیمتها و کمک به خانوارهای کمدرآمد هستند.
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