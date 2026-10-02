ورود نظامیان صهیونیست به حومه درعا و گلولهباران حومه قنیطره در جنوب سوریه
به گزارش کردپرس، یک کاروان نظامی رژیم صهیونیستی بامداد امروز جمعه ۲ اکتبر با حدود ۱۵ خودروی نظامی از پایگاه نظامی الجزیره در اطراف روستای معریه وارد این روستا در منطقه حوضه یرموک در حومه غربی درعا در جنوب سوریه شد و پس از استقرار در بخش شرقی روستا، چند خانه غیرنظامیان را مورد بازرسی قرار داد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ورود نیروهای رژیم صهیونیستی به معریه در شرایطی انجام شد که ساکنان منطقه با نگرانی و ترس مواجه بودند. تاکنون اطلاعاتی درباره نتیجه بازرسی خانهها یا دلیل این یورش منتشر نشده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که فعالیت نظامی اسرائیل در مناطق غربی حومه درعا طی روزهای اخیر ادامه داشته و شامل ورود نیروها به روستاها، ایجاد مواضع نظامی، بازرسی خانههای ساکنان، اعمال محدودیتهای میدانی و بازداشت شهروندان سوری بوده است.
همزمان با این تحولات، نیروهای اسرائیلی مناطق کشاورزی اطراف سد المنطره در حومه استان قنیطره را نیز گلولهباران کردند. دستکم دو گلوله در این منطقه فرود آمده است و تاکنون گزارشی از تلفات یا مجروحان این حمله منتشر نشده است.
این تحرکات پس از آن صورت میگیرد که طی ۲۴ ساعت گذشته نیز گزارشهایی از ورود نیروهای اسرائیلی به چند منطقه در حومه درعا و قنیطره منتشر شده است.
در همین ارتباط، بر اساس گزارش دیگری، روز پنجشنبه اول اکتبر یک کاروان نظامی اسرائیلی متشکل از ۱۲ خودروی نظامی از منطقه صیدا الجولان در جنوب حومه قنیطره حرکت کرد و پس از عبور از روستاهای جمله و عابدین در منطقه حوضه یرموک، به سمت روستای معریه در حومه غربی درعا رفت.
این کاروان در ساعاتی وارد منطقه شد که دانشآموزان در مسیر رفتن به مدارس بودند و حضور نیروهای اسرائیلی موجب نگرانی دانشآموزان و خانوادههای آنان شد.
همچنین نیروهای اسرائیلی جوانی را که دو روز پیش در جریان ورود نظامی به روستای حریه در شمال حومه قنیطره بازداشت کرده بودند، آزاد کردند.
تداوم ورود نیروهای اسرائیلی به مناطق روستایی درعا و قنیطره، ایجاد مواضع نظامی، بازرسی خانهها و بازداشت برخی ساکنان، در حالی ادامه دارد که فعالیت نظامی اسرائیل در جنوب سوریه همچنان ادامه دارد و نگرانیهایی را در میان ساکنان محلی ایجاد کرده است.
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