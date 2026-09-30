اتحادیه میهنی خواستار تحقیق درباره کشته شدن دو جوان کرد در کرکوک شد

سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان با اشاره به کشته شدن دو جوان کرد در کرکوک گفت که این حزب برای دفاع از کرکوک، اقلیم کردستان و سراسر عراق آمادگی کامل دارد و نباید میان تروریسم و غیرنظامیان تفاوتی قائل نشد.

به گزارش کردپرس، کاروان گزنەیی، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، در واکنش به حادثه اخیر کرکوک اعلام کرد که این حزب برای دفاع از کرکوک و سراسر خاک اقلیم کردستان و عراق آمادگی کامل دارد.

وی در بیانیه‌ای گفت اتحادیه میهنی با دقت و نگرانی عمیق، حادثه اخیر کرکوک را دنبال می‌کند که در جریان آن دو جوان کرد در منطقه پردی کشته شدند.

در این بیانیه آمده است که کرکوک شهری برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و گروه‌های مختلف است و در گذشته نیز با حمایت نیروهای ائتلاف و هماهنگی کامل نیروهای عراقی، نقش مهمی در مقابله با تروریسم داشته است.

سخنگوی اتحادیه میهنی تأکید کرد که این حزب همچنان آمادگی کامل برای دفاع از کرکوک و سراسر خاک اقلیم کردستان و عراق را دارد، اما نباید تروریسم با غیرنظامیان درهم آمیخته شود.

گزنەیی از علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، خواست کمیته تشکیل‌شده برای بررسی این حادثه را مأمور انجام تحقیقات جدی درباره آن کند و افراد مقصر را در برابر قانون قرار دهد.

این واکنش پس از درگیری میان نیروهای داعش و نیروهای ارتش عراق در شهرک پردی در استان کرکوک مطرح شد؛ رویدادی که به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامید. در میان کشته‌شدگان، یک نوجوان ۱۴ ساله به نام «مراد زانا» و جوان دیگری به نام «محمد هیمن» نیز قرار داشتند.

حسن مجید، رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در شورای استان کرکوک، با ابراز نگرانی از این حادثه، خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی و بی‌طرف برای بررسی آن شده و تأکید کرده بود که عملیات علیه داعش نباید در میان شهروندان غیرنظامی و بی‌گناه انجام شود.

او همچنین با اشاره به وجود خلأهای امنیتی در مناطق مرزی اقلیم کردستان و عراق، بر ضرورت هماهنگی میان نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه برای جلوگیری از نفوذ و تحرک دوباره داعش تأکید کرده بود.