سرویس سوریه - نماینده عفرین در مجلس سوریه از تلاش‌ها برای ایجاد شعب دانشگاه حلب در عفرین و برخی مناطق دیگر سوریه خبر داد و گفت هدف بلندمدت آنان، فراهم کردن زمینه حضور زبان و ادبیات کردی در دانشگاه‌های سوریه است.

به گزارش کردپرس، «محمد سیدو» عضو پارلمان سوریه و نماینده عفرین، اعلام کرد که آنها در تلاشند شعبه‌هایی از دانشگاه حلب را در عفرین و چند منطقه دیگر راه‌اندازی کنند.

سیدو که عضو کمیته آموزش عالی و پژوهش‌های علمی است، در اظهاراتی درباره آموزش به زبان کُردی و آموزش عالی توضیحاتی ارائه داد.

او گفت در مرحله گذار کنونی، صحبت از آموزش عالی به زبان کُردی هنوز زود است. با این حال تصریح کرد که هدف بلندمدت آنها این است که در آینده زبان و ادبیات کُردی در دانشگاه‌های سوریه جایگاه خود را پیدا کند.

به گفته او، بر اساس برنامه وزارت آموزش عالی، دانشگاه‌ها در سراسر سوریه توسعه و گسترش خواهند یافت.

دانشگاه رواد و دانشگاه دیلوک

سیدو افزود چند موضوع دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و پیوند دانشگاه دیلوک (غازی‌عینتاب) به دانشگاه حلب یکی از آن‌هاست. او همچنین گفت برای حفظ دانشگاه رواد در عفرین نیز تلاش می‌کنند.

سه درس زبان کُردی در مدارس

نماینده عفرین درباره آموزش به زبان کُردی نیز سخن گفت. او اعلام کرد دستورالعمل‌های اجرایی فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری سوریه صادر شده است.

بر اساس این فرمان، سه درس زبان کُردی و یک درس فعالیت در برنامه درسی مدارس پیش‌بینی شده است. سیدو ابراز امیدواری کرد که این برنامه درسی به‌زودی منتشر شود و گفت خواستار آن هستند که این حقوق به شکل قانونی و در چارچوب قانون اساسی تضمین شود.