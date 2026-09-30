تلاشها برای بازگشت آوارگان رقه، طبقه و گرهسپی ادامه دارد
به گزارش کردپرس، «سارا قواس» عضو کمیته آوارگان رقه، طبقه و گرهسپی در کوبانی، درباره وضعیت خانوادههای آواره این مناطق که در شهر کوبانی سکونت دارند، گفت فهرست آوارگان شامل نزدیک به هزار و ۷۰۰ نفر است و تلاشها برای فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به مناطق خود ادامه دارد.
«سارا قواس» عضو کمیته آوارگان رقه، طبقه و گرهسپی با اشاره به رنجها و دشواریهایی که آوارگان در اردوگاهها و مناطق مختلف متحمل شدهاند، اظهار کرد: «با توجه به درد و رنجهای بزرگی که آوارگان در اردوگاهها و مناطق مختلف تجربه کردهاند، طرحی برای بازگشت امن آنان وجود دارد.»
وی بازگشت ساکنان به مناطق خود را حقی مشروع دانست و تأکید کرد که وضعیت دشوار انسانی آوارگان نباید قربانی اختلافات سیاسی شود.
قواس همچنین گفت تلاشها برای بازگشت آوارگان ادامه دارد، اما آنان همچنان درباره احتمال وقوع حملات در جریان بازگشت نگرانیهایی دارند و خواهان فراهم شدن شرایطی امن برای بازگشت هستند.
عضو کمیته آوارگان رقه، طبقه و گرهسپی در پایان از جامعه بینالمللی خواست مسئولیت انسانی و امنیتی خود در قبال آوارگان این مناطق را انجام دهد و برای پایان دادن به آوارگی اجباری آنان اقدام کند.
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