ثبت ۵ میراث ناملموس کرمانشاه در فهرست آثار ملی
بهگزارش کردپرس، کیومرث اعظمی روز سهشنبه ۷ مهرماه اظهار کرد: کرمانشاه، این خاستگاه دیرین تمدن و سرزمین اسطورهها و آیینها، بار دیگر غنای بیبدیل و عمق ریشههای هویتی خود را در سطح کشور متجلی ساخت و توانست با دفاعی علمی و شایسته، برگ زرین دیگری بر شناسنامه افتخارات ملی خود بیفزاید.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: در نشست اخیر شورای ملی ثبت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که در ۵ مهرماه برگزار شد، پروندههای پیشنهادی این استان زرخیز با دفاعیه جامع و پرمایه کیومرث خانی لعلآبادی معاون میراثفرهنگی استان و عزیز مصطفایی کارشناس میراثفرهنگی ناملموس مطرح شد که با تحسین و تأیید کامل اعضا و داوران برجسته این شورا، به ثبت ملی رسید.
او با برشمردن آثار فاخر ثبتشده در این رویداد ماندگار بیان کرد: این مواریث ارزشمند تجلی بارز ذوق، دینداری، خرد جمعی و هنر دستان مردمان سختکوش زاگرس هستند. پرونده شاخص «آیین صلح و سازش با تکیه بر قرآن کریم» نمادی سترگ از روحیه فتوت، اخلاقمداری و منش والای ایلیاتی این سامان است؛ اثری که در کنار عروسک پررمزوراز و نوستالژیک «عروسان»، مهارت ظریف و اصیل «وربافی» و پایپوش کهن، شکوهمند و هویتبخش «کلاش کلهری» رسماً به فهرست آثار ملی کشور پیوستند.
اعظمی در ادامه به جایگاه آیینهای بومی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این چهار اثر منحصربهفرد، پرونده آیین بهارانه و کهن «دالک اول بهار» نیز که پیشتر به شکل مشترک با استان ایلام ثبت شده بود، با ارائه اسناد، پژوهشها و مستندات تاریخی دقیق استان کرمانشاه تکمیل و گستره فرهنگی آن تثبیت شد تا شمار پروندههای مصوب استان در این نشست به عدد درخشان پنج پرونده برسد.
او در پایان با تأکید بر اینکه میراث ناملموس، قلب تپنده و جانمایه فرهنگ یک ملت است، خاطرنشان کرد: ثبت ملی این ذخایر معنوی صرفاً یک نام و عنوان نیست، بلکه سدی محکم در برابر فراموشی آیینها، حفظ حرمت دانش بومی و انتقال مواریث گرانسنگ گذشتگان به نسل پرشور آینده است و این ادارهکل با تمام توان مسیر پاسداری، احیا و معرفی این گنجینههای ماندگار را ادامه خواهد داد.
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