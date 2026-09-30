فرزندان خود را به مدارس کُردی بفرستید
به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور رئیسجمهوری سوریه در پیامی ویدیویی درباره آموزش به زبان کُردی، وضعیت مدارس و روند رسمیشدن دانشگاههای منطقه جزیره و کوبانی سخن گفت. او از خانوادهها خواست فرزندان خود را به مدارس کُردی بفرستند و تأکید کرد که زبان کُردی هویت کُردهاست.
«مظلوم عبدی» مشاور رئیسجمهوری سوریه در پیامی ویدئویی که برای آژانس خبری هاوار ارسال کرد، با اشاره به حق آموزش به زبان مادری گفت حفظ و توسعه زبان کُردی تا امروز یکی از اهداف اصلی آنهاست. او یادگیری و تحصیل به زبان مادری را حقی طبیعی برای همه ملتها دانست.
به گفته او، در ۱۴ سال گذشته و در جریان روی کار آمدن مدیریت خودگردان برای آموزش زبان کُردی تلاش بسیاری شده است. عبدی افزود: «در حالی که درگیر جنگ بودیم، یک نظام آموزشی ایجاد شد. با وجود کاستیهایی که داشت، پدیدهای نو بود و در تاریخ کردستان سوریه گامی تاریخی به شمار میرفت.»
او از خانوادههایی که با وجود جنگ و دشواریها فرزندان خود را به مدارس کُردی فرستادند، تشکر کرد. همچنین از معلمان و کارکنانی که در ۱۴ سال گذشته برای آموزش کُردی کار کردهاند قدردانی کرد.
«در کنار دانشآموزان خود هستیم»
عبدی با بیان اینکه یک سال و ده ماه از سقوط حکومت بعث میگذرد، گفت آنها تلاش میکنند زبان کُردی بخشی رسمی از نظام آموزشی سوریه شود.
او درباره اعتراضات اخیر به تصمیمات وزارت آموزش و پرورش گفت: «برای رسمیشدن زبان کُردی جلسات و مذاکرات متعددی برگزار شد. در نتیجه وزارت آموزش و پرورش درباره زبان کُردی تصمیمی گرفت، اما مردم و دانشآموزان ما این تصمیم را قانعکننده ندانستند. آنان تظاهرات کردند و موضع خود را نشان دادند. ما این را حق دانشآموزان خود میدانیم و در کنار آنها هستیم.»
دعوت به ادامه تحصیل
مشاور رئیسجمهوری سوریه با اشاره به دوره گذار، از خانوادهها خواست روند آموزش را متوقف نکنند. او گفت نظام آموزشی باید با موفقیت این مرحله را پشت سر بگذارد و افزود:
«برای اینکه کودکانی که در مدارس کُردی درس خواندهاند دچار مشکل نشوند، تدابیری اتخاذ شده است. کودکان از یک سو زبان عربی را فرا میگیرند و از سوی دیگر تحصیل خود را به زبان کُردی ادامه میدهند. خواست ما این است که خانوادهها فرزندان خود را به مدارسی بفرستند که زبان کُردی در آنها اساس قرار دارد. این کار پایهای خواهد بود تا سال آینده حقوق خود را درباره زبان کُردی بهطور کامل به دست آوریم.»
وضعیت پایههای نهم و دوازدهم و دانشگاهها
بر اساس اطلاعاتی که عبدی ارائه کرد، امسال تحصیل در پایه نهم و دیپلم (پایه دوازدهم) مطابق نظام مدیریت خودگردان برگزار خواهد شد. او از دانشآموزان این دو پایه خواست برای آینده خود، تحصیل را بر اساس همین نظام ادامه دهند.
درباره دانشگاه روژآوا و دانشگاه کوبانی نیز عبدی اعلام کرد مذاکرات برای رسمیشدن آنها ادامه دارد و گفت: «هنوز تصمیم نهایی صادر نشده، اما امیدواریم درباره این موضوع نیز تصمیمی مناسب اتخاذ شود. خواست ما این است که دانشآموزان دیپلم ما برای یافتن جایگاه در این دو دانشگاه، درخواستهای خود را مطابق نظام وزارت آموزش عالی ثبت کنند.»
مظلوم عبدی در پایان پیام خود آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و برای دانشآموزان آرزوی موفقیت کرد.
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