به رسمیت شناخته شدن دانشگاههای «روژآوا» و «کوبانی» توسط نظام آموزش عالی سوریه
به گزارش کردپرس، وزارت آموزش عالی سوریه اعلام کرد که دانشگاههای «روژآوا» و «کوبانی» در چارچوب طرح یکپارچهسازی مؤسسات آموزش عالی زیر نظر این وزارتخانه قرار خواهند گرفت. «مروان حلبی» وزیر آموزش عالی سوریه نیز از آغاز بررسی وضعیت دانشگاه کوبانی برای الحاق آن به دانشگاه حلب خبر داد که به گفته وی مشابه روند الحاق دانشگاه شرق به دانشگاه فرات خواهد بود.
«مروان حلبی» وزیر آموزش عالی سوریه اعلام کرد کمیتهای از سوی وزارت آموزش عالی، بررسی وضعیت دانشگاه کوبانی را آغاز کرده است. این کمیته برنامههای آموزشی، نظام آموزش، شمار دانشجویان، کادر آموزشی، زیرساختها و آزمایشگاههای دانشگاه را مورد بررسی قرار میدهد.
وی تأکید کرد مدارک تحصیلی دانشجویان دانشگاه کوبانی بهصورت رسمی به رسمیت شناخته خواهد شد و برای پذیرش آنها نیازی به تغییر یا معادلسازی مجدد نخواهد بود.
بر اساس اظهارات وزیر آموزش عالی سوریه، فارغالتحصیلان دانشگاه کوبانی پس از این روند میتوانند مطابق قوانین و مقررات موجود، در سراسر سوریه در حوزه تخصصی خود مشغول به کار شوند.
حلبی همچنین گفت در روند یکپارچهسازی، هیچیک از برنامههای دانشگاهی، استادان یا کارکنان اداری که شرایط لازم را داشته باشند، کنار گذاشته نخواهند شد. وی افزود برنامههای آموزشی مورد تأیید قرار خواهند گرفت و کادر دانشگاه نیز بر اساس معیارهای رسمی به کار گرفته خواهند شد.
تأکید بر برابری حقوق دانشجویان
وزیر آموزش عالی سوریه اعلام کرد حقوق دانشجویان دانشگاه کوبانی همانند سایر دانشجویان دانشگاههای سوریه خواهد بود.
به گفته حلبی، حقوق دانشگاهی دانشجویان و امکان ادامه تحصیل آنان تحت پوشش قانون دانشگاهها تضمین خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد که هدف از یکپارچهسازی این مؤسسات، ایجاد یک سطح دانشگاهی یکپارچه، فراهم کردن فرصتهای برابر برای دانشجویان و حفاظت از حقوق کادر آموزشی و اداری است.
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