جشن مهرگان به رویدادی ملی در تقویم فرهنگی کردستان تبدیل می شود

معاون استاندار کردستان:

سرویس کردستان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت هم افزایی دستگاه های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری باشکوه جشن مهرگان در غار کرفتو تاکید کرد و گفت: این جشن می تواند با تکیه بر ظرفیت های تاریخی و فرهنگی استان به رویدادی ملی و ماندگار در تقویم فرهنگی کردستان تبدیل شود.

به گزارش کرد پرس، علی اکبر ورمقانی در نشست هماهنگی برگزاری جشن مهرگان در غار کرفتو، اظهار کرد: مهرگان از جشن های کهن ایرانی است که در طول قرن ها برگزار شده و در کنار نوروز، از آیین های مهم ایرانیان به شمار می رود.

معاون استاندار کردستان با بیان اینکه جشن مهرگان در سال های گذشته تا حدودی مغفول مانده است، افزود: احیای این جشن و برگزاری برنامه های فرهنگی در این زمینه، ظرفیت مناسبی برای معرفی تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین تقویت گردشگری است.

او غار کرفتو را یکی از آثار ارزشمند تاریخی استان و نمونه ای شاخص از میراث فرهنگی دانست و بیان کرد: کرفتو از ظرفیت های مهم تاریخی و گردشگری کردستان است و باید با استفاده از همه امکانات، زمینه معرفی بیشتر این اثر در سطح کشور فراهم شود.

ورمقانی یادآور شد: استاندار کردستان، مسئولان و دستگاه های فرهنگی استان برای برگزاری این رویداد عزم جدی دارند، اما لازم است اقدامات مقدماتی و زیرساخت های مورد نیاز با برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه های مختلف فراهم شود.

معاون استاندار کردستان بر اهمیت مدیریت یکپارچه در برگزاری جشن مهرگان تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید همکاری لازم را داشته باشند و از ظرفیت مردم و بخش خصوصی نیز برای برگزاری هرچه باشکوه تر این برنامه استفاده شود.

او همچنین با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی در فضای مجازی برای معرفی غار کرفتو و جشن مهرگان، خواستار تثبیت این برنامه در تقویم اجرایی رویدادهای استان شد و بیان کرد: کردستان دارای ظرفیت های ارزشمند تاریخی و فرهنگی است و باید از این ظرفیت ها برای معرفی هویت فرهنگی ایران و توسعه گردشگری استان استفاده کرد.

جشن مهرگان کرفتو در سطح ملی

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان هم در این نشست با بیان اینکه برگزاری جشن مهرگان کرفتو در سطح ملی دنبال می شود، گفت: دستگاه های فرهنگی استان بر اجرای رویدادهای فرهنگی تاکید دارند و این برنامه ها می تواند در حوزه نشاط اجتماعی نیز اثرگذار باشد.

سرکوت نجفی اظهار کرد: جشن مهرگان در کنار اقدامات مرتبط با ثبت جهانی غار کرفتو برگزار می شود و برای برگزاری مطلوب آن، همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف ضروری است.

او با اشاره به برگزاری جشن مهرگان در سال گذشته گفت: این برنامه سال گذشته به خوبی برگزار شد و امسال نیز تلاش می شود با برنامه ریزی گسترده تر، شاهد برگزاری برنامه ای اثرگذار و درخور ظرفیت های کرفتو باشیم.

پرونده ثبت جهانی غار کرفتو در حال پیگیری است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان هم از برنامه ریزی برای برگزاری گسترده تر جشن مهرگان در غار کرفتو خبر داد و گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی یکی از اقداماتی است که در مسیر معرفی و ثبت جهانی کرفتو مورد توجه قرار می گیرد.

پویا طالب نیا اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی غار کرفتو در حال پیگیری است و در کنار اقدامات تخصصی و پژوهشی، برنامه های فرهنگی و معرفی این اثر نیز دنبال می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان افزود: در این راستا ۱۲ جلد کتاب با موضوعات مرتبط با غار کرفتو استخراج و تدوین خواهد شد و تلاش می کنیم مجموعه برنامه های مرتبط با این اثر با رویکردی گسترده تر برگزار شود.

او بیان کرد: برای جشن مهرگان امسال برنامه های متنوعی پیش بینی شده است که برپایی نمایشگاه، اجرای بازی های بومی و محلی و برنامه های فرهنگی و هنری از جمله آن هاست.

طالب نیا با اشاره به ضرورت تامین زیرساخت های مورد نیاز برای برگزاری این برنامه یادآور شد: تاسیسات مورد نیاز، استقرار گروه های اجرایی، تبلیغات محیطی، پارکینگ و سایر زیرساخت های خدماتی باید پیش از برگزاری برنامه فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی کردستان گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه های اجرایی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی، جشن مهرگان امسال در غار کرفتو به شکل فاخر برگزار شود و ضمن معرفی بیشتر این اثر تاریخی، تاثیر مثبتی در روند معرفی و پیگیری ثبت جهانی آن داشته باشد.