خانواده کوهنورد مفقود سنندجی خواستار تداوم عملیات جست وجو در دماوند شدند

سرویس کردستان - خانواده زانکو قلعه پرداز، کوهنورد سنندجی مفقودشده در دماوند، با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و کوهنوردان حاضر در عملیات جست وجو، خواستار تداوم و تقویت این عملیات تا روشن شدن سرنوشت وی شدند.

به گزارش کرد پرس، زانکو قلعه پرداز روز سه شنبه ۲۴ شهریور برای صعود به قله دماوند عازم این کوهستان شد و از آن زمان تاکنون خبری از وی در دست نیست.

خانواده این کوهنورد در پیامی که در اختیار ایرنا قرار داده اند، با ابراز نگرانی از تداوم بی خبری، خواستار استفاده از همه ظرفیت های تخصصی و انسانی موجود برای یافتن وی شدند.

در این پیام آمده است: «با توجه به شرایط دشوار و تخصصی ارتفاعات دماوند، انتظار می رود فدراسیون کوهنوردی با هماهنگی مؤثر، زمینه استفاده از ظرفیت تیم های تخصصی جست وجو و نجات و کوهنوردان باتجربه کشور را فراهم کند».

خانواده قلعه پرداز ضمن قدردانی از تلاش های جمعیت هلال احمر و نیروهای مشارکت کننده در عملیات جست وجو، از کوهنوردان و گروه های خودجوش سنندجی که برای کمک به عملیات راهی منطقه شده اند نیز تشکر کردند.

آنان تأکید کردند که تلاش ها نباید به اقدامات انجام شده تاکنون محدود شود و عملیات جست وجو باید با جدیت تا روشن شدن سرنوشت این کوهنورد ادامه یابد.

خانواده این کوهنورد همچنین از جامعه کوهنوردی کشور خواستند در صورت امکان و با هماهنگی مراجع مسئول، ظرفیت های تخصصی خود را برای کمک به عملیات جست وجو به کار گیرند.

آنان از رسانه ها و فعالان اجتماعی نیز خواستند با اطلاع رسانی و پیگیری مستمر، موضوع مفقودی زانکو قلعه پرداز را در کانون توجه عمومی حفظ کنند.

خانواده قلعه پرداز تأکید کردند هدف از طرح این مطالبات، تقویت عملیات جست وجو، استفاده حداکثری از ظرفیت های تخصصی کشور و یافتن هرچه سریع تر این کوهنورد است و انتظار دارند دستگاه های مسئول با هماهنگی بیشتر و به کارگیری امکانات و نیروهای تخصصی، اقدامات لازم را تا روشن شدن سرنوشت وی ادامه دهند.