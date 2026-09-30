وال استریت ژورنال:

سرویس جهان- وال‌استریت ژورنال گزارش داد که پس از پایان حضور نظامی آمریکا در عراق، شماری از تفنگداران دریایی این کشور برای حفاظت از مراکز دیپلماتیک آمریکا در عراق باقی خواهند ماند و سامانه‌های دفاع هوایی باقی‌مانده نیز بر حفاظت از سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل متمرکز خواهند شد.

به گزارش کردپرس، وال‌استریت ژورنال در گزارشی به مناسبت پایان حضور نظامی آمریکا در عراق اعلام کرد که واشنگتن پس از خروج نیروهای نظامی خود، بخشی از حضور محدود خود را با هدف حفاظت از مأموریت‌های دیپلماتیک و تداوم برخی فعالیت‌های پشتیبانی در این کشور حفظ خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، شماری از تفنگداران دریایی آمریکا در عراق باقی خواهند ماند تا از مراکز و مأموریت‌های دیپلماتیک این کشور حفاظت کنند. همچنین پیمانکاران آمریکایی برای نگهداری ناوگان جنگنده‌های اف-۱۶ و تانک‌های ساخت آمریکا نیز در عراق حضور خواهند داشت.

وال‌استریت ژورنال همچنین به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که این کشور قصد دارد سامانه‌های دفاع هوایی باقی‌مانده خود در عراق را بر حفاظت از سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در اربیل متمرکز کند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود.

این روزنامه در عین حال گزارش داد که یک سامانه پاتریوت که پیشتر در اطراف اربیل مستقر بود، از عراق خارج شده است. بنابراین، حضور دفاع هوایی آمریکا در مرحله پس از خروج نظامی، محدودتر از گذشته خواهد بود و تمرکز آن بر حفاظت از مراکز دیپلماتیک آمریکا قرار خواهد گرفت.

وال‌استریت ژورنال خروج نیروهای آمریکایی را پایان حضور نظامی گسترده واشنگتن در عراق پس از بیش از دو دهه توصیف کرد، اما تأکید کرد که آمریکا به حضور محدود خود در حوزه حفاظت دیپلماتیک و برخی فعالیت‌های اطلاعاتی و پشتیبانی ادامه خواهد داد.

این گزارش در شرایطی منتشر شده است که آخرین پایگاه نظامی عمده آمریکا در اربیل نیز در چارچوب روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعطیل شده است.