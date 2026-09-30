کردپرس
بازداشت مامور انتظامی متخلف پس از انتشار فیلم رفتار غیرقانونی با ۲ دانش آموز
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۱:۲۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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بازداشت مامور انتظامی متخلف پس از انتشار فیلم رفتار غیرقانونی با ۲ دانش آموز

سرویس کردستان - دادستان نظامی استان کردستان از بازداشت و اعزام به زندان یک مامور انتظامی در پی انتشار فیلمی از رفتار غیرحرفه ای و غیرقانونی با ۲ دانش آموز خبر داد.

به گزارش کرد پرس، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی و برخی شبکه های اجتماعی درباره رفتار تعدادی از ماموران انتظامی با ۲ دانش آموز، موضوع بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی استان کردستان قرار گرفت.

بر اساس اعلام دادسرای نظامی استان کردستان، با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت بررسی فوری، دستورات قضایی لازم به رئیس بازرسی انتظامی استان صادر شد تا ضمن جمع آوری ادله و مستندات، اصل مدارک و محتوای منتشرشده برای بررسی های قضایی به دادسرای نظامی ارسال شود.

در ادامه، تحقیقات اولیه با احضار مسئولان مربوط، شاهدان و مطلعان انجام و ماموران مورد اتهام نیز برای ارائه توضیحات احضار شدند.

همچنین با دعوت از خانواده دانش آموزان، روند رسیدگی به موضوع و پیگیری شکایت آنان در دستور کار قرار گرفت و دستور معرفی ماموران مورد اتهام به دادسرای نظامی استان کردستان صادر شد.

دادسرای نظامی استان کردستان بیان کرد: در ادامه رسیدگی، مامور مورد اتهام به دادسرای نظامی احضار و پس از انجام تحقیقات و طی مراحل قانونی، اتهام به وی تفهیم شد.

بر اساس این گزارش، با وجود اعلام رضایت پدر دانش آموزان نسبت به ماموران انتظامی، با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، مامور متخلف پس از طی مراحل قانونی بازداشت و به زندان معرفی شد.

دادستان نظامی استان کردستان با تأکید بر ضرورت رعایت قانون در برخورد با شهروندان اظهار کرد: پاسداری از حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندان از رسالت های دستگاه قضایی استان و از خطوط قرمز دادسرای نظامی است.

محمدحسین امیری افزود: رسیدگی قانونی به تخلفات و برخورد با مواردی که در جریان انجام وظایف انتظامی، حقوق شهروندان نقض شود، با جدیت دنبال خواهد شد.

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