تولید سالانه ۵ هزار تن ماهی سردآبی در کردستان

نگین مرادنژاد در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: کردستان با برخورداری از سدها، رودخانه های دائمی و چشمه های پرآب، ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت آبزی پروری دارد و در حال حاضر ۲۵۵ مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در استان فعال است.

وی افزود: این مزارع در قالب سه مجتمع پرورش ماهیان سردآبی سیروان، پلنگان و غم فعالیت می کنند و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۸۰۰ نفر را فراهم کرده اند.

معاون شیلات سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به نقش آبزی پروری در ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، اظهار کرد: توسعه این صنعت علاوه بر افزایش تولید، فرصت های شغلی پایداری برای ساکنان مناطق روستایی و شهرستان های استان ایجاد کرده است.

مرادنژاد درباره طراحی استخرهای پرورش ماهی نیز بیان کرد: طراحی هندسی و پلکانی استخرها موجب انتقال آب از یک استخر به استخر دیگر شده و علاوه بر افزایش بهره وری، روند پرورش ماهی و مدیریت آب را آسان تر کرده است.

وی همچنین از اجرای طرح های جدید برای افزایش ظرفیت تولید خبر داد و ادامه داد: مجتمع پرورش ماهیان سردآبی آلوس با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ تن در مرحله واگذاری به سرمایه گذار قرار دارد.

معاون شیلات سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: فاز دوم مجتمع سیروان نیز با ظرفیت تولید ۶۰۰ تن در سال، در مرحله تأمین اعتبار برای اجرای تأسیسات زیربنایی قرار دارد.

مرادنژاد تأکید کرد: با توسعه زیرساخت ها، حمایت از سرمایه گذاران و بهره گیری از ظرفیت منابع آبی استان، زمینه برای افزایش تولید و توسعه صنعت آبزی پروری در کردستان فراهم است.