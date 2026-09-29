کشف ۱۹ قطعه سکه تاریخی دوره هخامنشی در دیواندره

سرویس کردستان - معاون میراث فرهنگی کردستان از کشف ۱۹ قطعه سکه تاریخی در شهرستان دیواندره خبر داد و گفت: این سکه ها برای انجام بررسی های کارشناسی و طی مراحل قانونی به اداره کل میراث فرهنگی استان تحویل شده اند.

به گزارش کرد پرس، علی بهنیا در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: این سکه ها در پی اقدامات حفاظتی و با همکاری نیروهای انتظامی شهرستان دیواندره کشف و پس از تحویل به مجموعه میراث فرهنگی، برای بررسی های تخصصی در اختیار کارشناسان قرار گرفتند.

وی افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد سکه های کشف شده از نوع «سیگلوی» و از جنس نقره هستند و به دوره هخامنشی و بازه زمانی سده چهارم تا دوم پیش از میلاد تعلق دارند.

معاون میراث فرهنگی کردستان با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی گفت: خرید و فروش، نگهداری و جابه جایی غیرمجاز اشیای تاریخی ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.

بهنیا با قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی در حفاظت از میراث فرهنگی استان، اظهار کرد: تعامل میان مجموعه میراث فرهنگی، دستگاه های انتظامی و قضایی نقش مهمی در مقابله با قاچاق اشیای تاریخی، جلوگیری از حفاری های غیرمجاز و صیانت از آثار و محوطه های تاریخی دارد.