خبر نویسنده: 3243 ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۲:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
مشارکت ۲۵ میلیارد تومانی یک خیر کرمانشاهی برای ساخت ۲ مدرسه
سرویس کرمانشاه _ یک خیر مدرسه ساز مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای احداث دو فضای آموزشی در کرمانشاه اهداء کرد.
به گزارش کردپرس؛ به گزارش کردپرس؛ تفاهمنامه مشارکت خیر مدرسهساز، آقای سعید امینی، به ارزش ۲۵ میلیارد تومان برای احداث دو فضای آموزشی در شهر کرمانشاه و شهرستان روانسر به امضا رسید.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه، در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه، احداث دو پروژه آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.
این دو مجموعه شامل مدرسه ۱۵ کلاسه گردشگری در بلوار آلآقا شهر کرمانشاه و مدرسه ۶ کلاسه در روستای زالوآب شهرستان روانسر است.
دیدگاه کاربران