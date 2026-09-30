کابینه عراق در نشست روز سه‌شنبه خود پیش‌نویس قانون حشد شعبی را تصویب و برای بررسی و رأی‌گیری به مجلس نمایندگان این کشور ارجاع کرد.

به گزارش کردپرس، شورای وزیران عراق روز سه‌شنبه پیش‌نویس قانون حشد شعبی را تصویب و آن را برای بررسی و رأی‌گیری بر اساس احکام قانون اساسی به مجلس نمایندگان این کشور ارجاع کرد.

این اقدام با هدف تنظیم وضعیت قانونی حشد شعبی و تعیین چارچوب حقوق، جایگاه و تشکیلات این نیرو انجام شده است. یک منبع آگاه نیز اعلام کرد این گام پس از توافق اعضای دولت برای ساماندهی وضعیت نیروها و حقوق حشد شعبی در چارچوب قانون برداشته شده است.

کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق پیشتر اعلام کرده بود که پیش‌نویس قانون حشد شعبی طی ۷۲ ساعت به پارلمان خواهد رسید و اراده‌ای جدی برای بررسی و تصویب سریع آن در مجلس وجود دارد.

حشد شعبی در سال ۲۰۱۴ و پس از فتوای مرجعیت عالی شیعه عراق برای مقابله با داعش تشکیل شد و در سال ۲۰۱۶ نیز قانونی برای به‌رسمیت‌شناختن این نیرو به تصویب رسید. با این حال، موضوعاتی از جمله تشکیلات، بودجه و نحوه فرماندهی این نیرو همچنان محل بحث بوده است.

بر اساس متن ارائه‌شده، دولت عراق با پیش‌نویس جدید تلاش دارد جایگاه حشد شعبی را در ساختار امنیتی و نظامی عراق و تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح، در چارچوب قانونی مشخص‌تری تنظیم کند.