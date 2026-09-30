کردپرس
گارداسیل چهارظرفیتی ایرانی و وارداتی در کردستان عرضه می شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۰۹:۱۹ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
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گارداسیل چهارظرفیتی ایرانی و وارداتی در کردستان عرضه می شود

سرویس کردستان - سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی کردستان از عرضه رسمی واکسن گارداسیل چهارظرفیتی تولید داخل و وارداتی در این استان خبر داد و گفت: شهروندان برای اطمینان از اصالت و شرایط نگهداری واکسن، آن را فقط از داروخانه ها و مراکز مجاز تهیه کنند.

به گزارش کرد پرس، هیوا رضایی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) از شایع ترین عفونت های ویروسی است و برخی انواع این ویروس می توانند در درازمدت با بروز بیماری ها و سرطان های مرتبط، از جمله سرطان دهانه رحم، همراه باشند.

وی اظهار کرد: واکسن گارداسیل چهارظرفیتی برای پیشگیری از عفونت با ویروس HPV طراحی شده و در برابر چهار نوع این ویروس شامل تیپ های ۶، ۱۱، ۱۶ و ۱۸ ایمنی ایجاد می کند.

سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه واکسیناسیون یکی از ابزارهای مهم پیشگیری اولیه و کاهش بار بیماری های مرتبط با HPV است، افزود: از آنجا که این واکسن ماهیت پیشگیرانه دارد، تزریق آن پیش از مواجهه با ویروس اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

رضایی ادامه داد: زمان آغاز واکسیناسیون و تعداد دوزهای مورد نیاز باید با توجه به سن فرد در زمان شروع واکسیناسیون و شرایط فردی تعیین شود.

وی با تأکید بر اینکه واکسیناسیون HPV تنها به زنان محدود نمی شود، یادآور شد: با توجه به ارتباط این ویروس با برخی بیماری ها در هر دو جنس، واکسیناسیون می تواند برای زنان و مردان نیز مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی کردستان درباره وضعیت تأمین واکسن HPV در استان، بیان کرد: واکسن گارداسیل چهارظرفیتی، هم از نوع تولید داخل و هم وارداتی، از مسیر رسمی تأمین و عرضه دارویی در دسترس مردم قرار دارد.

رضایی همچنین از برنامه تأمین مجدد واکسن گارداسیل ۹ظرفیتی خبر داد و گفت: این واکسن پس از تأمین و ورود به شبکه توزیع، دوباره عرضه خواهد شد و جزئیات نحوه عرضه و مراکز ارائه آن در زمان توزیع اطلاع رسانی می شود.

وی درباره تفاوت واکسن های چهارظرفیتی و ۹ظرفیتی نیز توضیح داد: تفاوت اصلی این دو واکسن به تعداد انواع HPV تحت پوشش آنها مربوط می شود و واکسن ۹ظرفیتی طیف گسترده تری از انواع این ویروس را پوشش می دهد.

سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تأکید بر اهمیت اصالت واکسن و رعایت شرایط نگهداری آن، گفت: شهروندان برای اطمینان از کیفیت فرآورده و رعایت زنجیره سرد، واکسن HPV را فقط از داروخانه ها و مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید آن از منابع غیررسمی و فاقد منشأ مشخص بپرهیزند.

رضایی اظهار کرد: واکسیناسیون HPV جایگزین سایر اقدامات پیشگیرانه و برنامه های غربالگری توصیه شده نیست؛ بنابراین افراد باید در کنار واکسیناسیون، توصیه های مربوط به غربالگری و مراقبت های سلامت را نیز جدی بگیرند.

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