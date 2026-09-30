رشد ۵۷ درصدی کشف ماینرهای غیرمجاز در کردستان

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: ۳۵۲ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب ۸۷ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در این استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از مجموع ماینرهای کشف شده، ۱۰۸ دستگاه در سنندج شمالی، ۸۸ دستگاه در سنندج جنوبی، ۸۶ دستگاه در سقز، ۴۲ دستگاه در مریوان، ۱۱ دستگاه در دیواندره، هفت دستگاه در دهگلان و ۱۰ دستگاه در قروه کشف و ضبط شده است.

وی اظهار کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۳ دستگاه ماینر در ۵۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در سطح استان کردستان شناسایی، کشف و ضبط شده بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان افزود: مقایسه آمارها نشان می دهد تعداد دستگاه های کشف شده در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۷.۵ درصد و تعداد مراکز شناسایی شده نیز ۷۴ درصد افزایش یافته است.

سلطانی این افزایش را ناشی از تشدید بازرسی ها و رصد دقیق تر فعالیت های غیرمجاز در سطح استان عنوان کرد و ادامه داد: برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با همکاری دستگاه های نظارتی و اجرایی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به مصرف بالای انرژی در فرآیند استخراج رمزارز، بیان کرد: استخراج غیرمجاز رمزارز به دلیل مصرف قابل توجه برق و وارد کردن فشار بر زیرساخت های شبکه توزیع، یکی از چالش های بخش انرژی به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، موارد را از طریق سامانه های ارتباطی این شرکت گزارش کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شود.

سلطانی تأکید کرد: مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از راهکارهای مهم برای حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق عمومی است و این روند با همکاری دستگاه های ذی ربط و مشارکت مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.