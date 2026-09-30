کردپرس
آتش‌سوزی گسترده انبار قطعات خودرو در مهاباد/ ۴ آتشنشان مصدوم شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۱:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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آتش‌سوزی گسترده انبار قطعات خودرو در مهاباد/ ۴ آتشنشان مصدوم شدند

سرویس آذربایجان غربی- رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مهاباد از وقوع آتش سوزی گسترده در انبار قطعات خودرو در سه راهی جاده برهان مهاباد خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار فداکار مکری بیان کرد: آتش‌سوزی گسترده یک انبار قطعات خودرو در سه‌راه برهان مهاباد، عصر سه‌شنبه ۷ مهرماه، با حضور نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

او افزود: در پی این حادثه، نیروهای عملیاتی چهار ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و به‌دلیل شدت حریق، نیروهایی از شهرک صنعتی و قم‌قلعه نیز در عملیات اطفا مشارکت کردند.

فداکار ادامه داد: پس از حدود چهار ساعت تلاش، آتش مهار و از گسترش آن جلوگیری شد. این حادثه خساراتی به انبار و اموال موجود در آن وارد کرد و علت وقوع آتش‌سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.

رییس سازمان آتش نشانی مهاباد گفت: در جریان عملیات، ٤ آتش‌نشان مصدوم شدند که خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد است.

 

 

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