به گزارش کردپرس، سردار فداکار مکری بیان کرد: آتش‌سوزی گسترده یک انبار قطعات خودرو در سه‌راه برهان مهاباد، عصر سه‌شنبه ۷ مهرماه، با حضور نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

او افزود: در پی این حادثه، نیروهای عملیاتی چهار ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و به‌دلیل شدت حریق، نیروهایی از شهرک صنعتی و قم‌قلعه نیز در عملیات اطفا مشارکت کردند.

فداکار ادامه داد: پس از حدود چهار ساعت تلاش، آتش مهار و از گسترش آن جلوگیری شد. این حادثه خساراتی به انبار و اموال موجود در آن وارد کرد و علت وقوع آتش‌سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.

رییس سازمان آتش نشانی مهاباد گفت: در جریان عملیات، ٤ آتش‌نشان مصدوم شدند که خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد است.