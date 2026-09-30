کردپرس
وقوع قتل در مهاباد/ متهمان توسط خانواده شان به پلیس تحویل داده شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۰:۳۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

وقوع قتل در مهاباد/ متهمان توسط خانواده شان به پلیس تحویل داده شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد از تحویل ۲ نفر در ارتباط با نزاع و درگیری در یکی از محلات شهر، توسط خانواده های متهمین به قتل خبر داد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ کارآگاه امیررضا رسولیان در این باره  گفت: در پی اعلام یک مورد نزاع و درگیری در یکی از محلات سطح شهر، ماموران کلانتری ۱۳ و آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند. 

سرهنگ رسولیان افزود: طی هماهنگی های به عمل آمده با خانواده متهمین و بزرگان و معتمدین در کمترین زمان ممکن متهمین توسط خانواده مرتکبین تحویل مراجع انتظامی داده شدند.

رئیس پلیس مهاباد با اشاره به اینکه متهمین به قتل در بازداشت پلیس هستند، گفت: متهمان علت و انگیزه خود را اختلاف شخصی با مقتول بیان کرده و  پس از تشکیل پرونده،  تحویل مراجع قضایی شدند.

او در پایان  اظهار کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت در سطح جامعه با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.



مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندم‌کاران تا اواسط مهرماه تسویه می‌شود
خبر قبلی
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندم‌کاران تا اواسط مهرماه تسویه می‌شود
تولید سالانه ۵ هزار تن ماهی سردآبی در کردستان
خبر بعدی
تولید سالانه ۵ هزار تن ماهی سردآبی در کردستان
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.