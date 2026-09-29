رشد ۲۵ درصدی تولید سیب در آذربایجان غربی/ضرورت ورود مجلس به موضوع تعهدات ارزی صادرات کشاورزی

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری صبح سه شنبه در همایش ملی روز سیب از افزایش ۲۵ درصدی عملکرد تولید سیب استان در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود خشکسالی و محدودیت‌های منابع آبی، استفاده از روش‌های نوین، فناوری‌های جدید و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی موجب افزایش تولید و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی شده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش صادرکنندگان استان اظهار کرد: صادرکنندگان با وجود شرایط و مشکلات موجود، طی روزهای اخیر با جدیت پیگیر امور صادرات و بسته‌بندی محصولات بوده‌اند و به‌صورت جهادی برای حضور محصولات کشاورزی استان در بازارهای مختلف جهان تلاش می‌کنند.

اصغری افزود: روند صادرات محصولات کشاورزی استان با وجود برخی مشکلات موجود در کشور، به‌ خوبی در حال انجام است و لازم است از صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که برای توسعه این بخش تلاش می‌کنند، قدردانی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بیان کرد: معمولاً افزایش عملکرد می‌تواند با کاهش کیفیت محصول همراه باشد، اما امسال شاهد این اتفاق نبودیم و همزمان با افزایش عملکرد، کیفیت محصولات نیز ارتقا یافته است که در بازدیدهای روزهای اخیر از نزدیک قابل مشاهده بود.

وی با بیان اینکه تولید سیب در آذربایجان‌غربی امسال روند مطلوبی داشته است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تولید سیب استان امسال از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن فراتر برود و در مجموع عملکرد تولید نیز حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

اصغری با اشاره به ظرفیت‌های صنایع تبدیلی و فرآوری استان گفت: آذربایجان‌غربی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی دارد که می‌تواند در حوزه تولید کنسانتره و فرآوری سایر محصولات، حتی محصولات تولیدی استان‌های دیگر را نیز جذب کند.

وی تصریح کرد: ظرفیت سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی استان نیز حدود ۴۰۰ هزار تن است و این ظرفیت می‌تواند زمینه ورود محصولات سایر استان‌ها به آذربایجان‌غربی، بسته‌بندی و عرضه آنها به بازارهای هدف را فراهم کند.

۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی آذربایجان‌غربی مربوط به بخش کشاورزی است

نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با تأکید بر ظرفیت بالای آذربایجان‌غربی نیز در این همایش گفت: باید از تولید و صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب، حمایت بیشتری شود.

بابان‌زاده اظهار کرد: آذربایجان‌غربی به واسطه موقعیت و ظرفیت‌های جغرافیایی خود مستعد تولید محصولات کشاورزی با کمیت و کیفیت مناسب است، اما هنوز با اولویت صادرات استان فاصله داریم.

وی با اشاره به سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان افزود: ن بنابراین توجه به این بخش در اقتصاد استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

نائب رئیس مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ادامه داد: در مهر و آبان‌ماه، نرخ بیکاری در شهرهای باغ‌دار و مناطق تولیدکننده سیب به دلیل فعالیت‌های مرتبط با برداشت و فرآوری محصول کاهش می‌یابد و حتی به وضعیت منفی می‌رسد که نشان‌دهنده نقش مهم کشاورزی و باغداری در اشتغال استان است.

بابان‌زاده با اشاره به هزینه تولید سیب درختی گفت: هر کیلوگرم سیب با احتساب هزینه‌های سردخانه حدود ۵۰ هزار تومان هزینه دارد و با توجه به تولید ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن سیب، گردش مالی قابل توجهی برای استان ایجاد می‌شود.

وی بر ضرورت حمایت از صادرات سیب استان تأکید کرد و گفت: سال گذشته قیمت سیب صنعتی ۲۰ هزار تومان بود، در حالی که نرخ دلار ۹۲ هزار تومان بود؛ امسال قیمت سیب صنعتی به ۱۶ هزار تومان رسیده که با هیچ منطقی سازگار نیست و برای حل این وضعیت نیازمند کمک و حمایت هستیم.

رفع تعهدات ارزی و حذف واسطه‌ها مورد توجه قرارگیرد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این همایش با اشاره به مشکلات فعالان حوزه صادرات و واردات گفت: تعهدات ارزی، نبود زیرساخت‌های بانکی و حذف واسطه‌ها از جمله چالش‌های صادرکنندگان و واردکنندگان است و باید برای رفع این مشکلات راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

نیکزاد با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از کشاورز و صادرکننده اظهار کرد: اگر از تولیدکننده و صادرکننده حمایت نشود، امنیت غذایی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا از باغداران و تولیدکنندگان حمایت می‌شود، اما در کشور ما صادرکنندگان محصولات کشاورزی به‌ویژه در حوزه تعهدات ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی استان ادامه داد: یکی از راهکارها، ایجاد فرصت بیشتر برای صادرکنندگان به منظور ایفای تعهدات ارزی است و باید برای محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب، معافیت یا سازوکار متفاوتی در زمینه تعهدات ارزی در نظر گرفته شود.

نیکزاد با اشاره به ضرورت ورود مجلس به این موضوع گفت: لازم است مصوبه‌ای در مجلس درخصوص تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی تصویب شود؛ چرا که دغدغه اصلی فعالان این حوزه، همین موضوع است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت برندسازی و بازاریابی بین‌المللی محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: برندسازی و بازاریابی بین‌المللی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا ارزش واقعی سیب استان در بازارهای جهانی احصا و زمینه توسعه صادرات آن فراهم شود.