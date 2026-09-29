به گزارش کردپرس، رضا رحمانی امروز در جلسه بررسی پروژه‌های اولویت‌دار فرودگاه ارومیه با اشاره به موقعیت مرزی و ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و ترانزیتی استان، افزود: توسعه حمل‌ونقل هوایی باید همگام با سایر شریان‌های ارتباطی استان دنبال شود و فرودگاه ارومیه می‌تواند به یکی از مسیرهای مهم ورود گردشگر، سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی به آذربایجان‌غربی تبدیل شود.



او همچنین با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات و امکانات فرودگاه ارومیه، خاطرنشان کرد: آمادگی فرودگاه تنها به تجهیزات محدود نمی‌شود و نوع رفتار و خدمات‌رسانی نیز اهمیت دارد و باید بهترین خدمات رفاهی به مسافران ارائه شود.



استاندار آذربایجان‌غربی توسعه پروازهای خارجی را نیز از نیازهای راهبردی فرودگاه ارومیه دانسته و افزود: با توجه به ظرفیت‌های استان، باید مسیرهای خارجی بیشتری ایجاد و تقویت شود تا ضمن افزایش دسترسی مسافران، زمینه توسعه گردشگری، تجارت و ارتباطات اقتصادی فراهم شود.



رحمانی همچنین با اشاره به تعریف ۱۰ پروژه اولویت‌دار توسعه فرودگاه ارومیه، احداث باند دوم را یکی از مهم‌ترین طرح‌های این مجموعه دانسته و اضافه کرد: این پروژه از طریق وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاه‌ها در حال پیگیری بوده و موضوع تأمین و تملک اراضی مورد نیاز نیز باید با سرعت و جدیت دنبال شود.



او در پایان بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرده و افزود: توسعه فرودگاه ارومیه، توسعه یک مجموعه حمل‌ونقلی نبوده و بخشی از مسیر توسعه اقتصادی، گردشگری، تجاری و بین‌المللی آذربایجان‌غربی است.





