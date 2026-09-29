خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۱۲:۲۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
جان باختن ٢ جوان پیرانشهری در آتش سوزی خودرو
سرویس آذربایجان غربی- رییس اورژانس آذربایجان غربی از جان باختن ۲ نفر بر اثر تصادف یک دستگاه خودرو دنا با یک دستگاه سایپا در محور پیرانشهر – نقده خبر داد.
به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده در گفتوگو با خبرنگاران افزود: این حادثه در ساعات بامدادی امروز در محور پیرانشهر – نقده رخ داد که پس از اعلام گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاههای کارخانه قند و سهراهی جلدیان به محل حادثه اعزام شدند.
او اضافه کرد: در بررسیهای اولیه مشخص شد ۲ نفر از سرنشینان خودروی دنا بر اثر حریق ناشی از تصادف جان خود را از دست دادهاند.
رییس اورژانس آذربایجانغربی ادامه داد: ۲ سرنشین دیگر خودروی دنا نیز در این حادثه دچار جراحات شدید شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
رضازاده گفت: سه مصدوم دیگر این حادثه نیز پس از دریافت خدمات فوریتهای پزشکی در محل، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.
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