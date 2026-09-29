جان باختن ٢ جوان پیرانشهری در آتش سوزی خودرو

به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: این حادثه در ساعات بامدادی امروز در محور پیرانشهر – نقده رخ داد که پس از اعلام گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های کارخانه قند و سه‌راهی جلدیان به محل حادثه اعزام شدند.

او اضافه کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۲ نفر از سرنشینان خودروی دنا بر اثر حریق ناشی از تصادف جان خود را از دست داده‌اند.

رییس اورژانس آذربایجان‌غربی ادامه داد: ۲ سرنشین دیگر خودروی دنا نیز در این حادثه دچار جراحات شدید شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رضازاده گفت: سه مصدوم دیگر این حادثه نیز پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی در محل، توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.