جوان پیرانشهری به ٣ بیمار جانی دوباره بخشید

به گزارش کردپرس، علی افشانی افزود: با اعلام رضایت خانواده مرحوم «هیرش بایزیدی» از اهالی شهر پیرانشهر که دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای حیات بخش این جوان ۱۸ ساله به نیازمندان اهدا شد.

وی با قدردانی از خانواده نوع‌دوست این جانبخش که با اهدای کلیه ها و کبدش جان ٣نفر را از مرگ حتمی نجات داد، اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ مورد مرگ مغزی منجر به اهدای عضو در آذربایجان‌غربی به ثبت رسیده است.

با توجه به آمار ارائه شده در سال جاری هر ۱۱ روز یک مورد اهدای عضو در آذربایجان غربی به ثبت رسیده است.

گفتنی است؛ در حالی که طی سال های نه چندان دور تعداد موارد اهدای عضو در آذربایجان غربی به زحمت به بالای ۱۰ مورد در طول سال می رسید، در سه سال گذشته این رقم رشد قابل توجهی داشته است.